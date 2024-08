Een jaar na z’n eerste show, sloopt Joost Paradiso

Toen we Joost in 2016 vroegen naar zijn beroep, kon hij daar geen antwoord op geven. Mensen, en dan bedoelen we voor het grootste deel tieners, kenden hem destijds voornamelijk van zijn absurde YouTube-video’s, maar inmiddels mogen we zeggen dat hij een artiest van formaat is geworden. Het stempel ‘YouTuber’ heeft hij definitief van zich afgeschud, want inmiddels verkocht hij een clubtour uit, en liet hij Carré en Lowlands in puin achter. Afgelopen weekend stond hij in een uitverkocht Paradiso, en dat terwijl hij een jaar geleden begon met optreden.



