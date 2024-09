Een Japanse kunstenaar werkte drie jaar aan een enorm gedetailleerde tsunami

Van dichtbij zie je in groot detail de chaos van een tsunami, maar van een afstandje is het een heel ander werk: een boom in bloei. Het kunstwerk, Rebirth, is drie bij vier meter en bestaat volledig uit pen- en inktlijnen. Het werd getekend door de Japanse kunstenaar Manabu Ikeda, die bekend staat om bizar gedetailleerde tekeningen die hem jaren kosten om te maken. Hij besteedde drie jaar, drie maanden en twaalf dagen aan dit werk. Het is een antwoord op de tsunami van 2011 en de daaropvolgende crisis met de kernreactor van Fukushima.

“Het meest opmerkelijke aan Rebirth is de grootte en de hoeveelheid tijd die erin gestoken is,” vertelt de redacteur van het Chazen Museum of Art. In de 9.520 uren dat Ikeda aan de tekening werkte, brak hij 400 keer het puntje van zijn pen, leegde hij 20 flesjes inkt en vulde hij meer dan 12 vierkante meter doek. “Terwijl zijn eerdere werken zeker autobiografische elementen bevatten, omvat dit echt drie jaar van zijn leven.”

Tijdens het maken van Rebirth werd Ikeda vader van twee dochters en raakte hij gewond aan zijn rechterschouder. Pires zegt dat dit allebei terug te zien is in het kunstwerk. We spraken Ikeda in midden juli, toen de kunstenaar nog volop aan het werk was. Hij beschreef toen het voorval met zijn schouder als volgt: “Ik ontwrichte mijn rechterschouder tijdens een ski-ongeluk in januari vorig jaar. Dit had onmiddellijk invloed op Rebirth. Tijdens de eerste drie maanden na het ongeluk kon ik mijn rechterhand niet gebruiken, dus gebruikte ik mijn linker. Nu kan ik opnieuw mijn rechterhand gebruiken, maar het is nog steeds zwak en na een uurtje moet ik toch even pauzeren. Ik heb nog maar vier maanden om het werk af te krijgen, dus ik kan eigenlijk niet meer rusten.”

In een eerder interview beschreef Ikeda hoe het werk Foretoken, dat hij in 2008 maakte, voelde als een voorspelling van de tsunami die in 2011 Japan verwoestte. Rebirth toont nu drie jaar aan reflectie over deze ramp. Er zijn gewelddadige beelden van verwoesting in de tekening verweven. Kapotte treinen en vliegtuigen, explosies, puin die tot in de verte doorloopt, en vluchtelingen in groene tentjes. Maar door een stapje terug te nemen, zie je het grotere plaatje: een stevige boom met levendige roze bloemblaadjes en wortels die nog groter zijn dan de golven die ertegen slaan. Rebirth bevat duidelijk de hoop van een vader voor de wereld die zijn kinderen zullen erven. Delen van het werk zijn misschien lelijk, maar als je alles samen ziet is het mooi.

Rebirth van Manabu Ikeda werd eerst tentoongesteld in het Chazen Museum of Art en reist momenteel door Japan. Vind hier meer werk van de kunstenaar.