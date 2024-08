Een jonge Arabische fotograaf maakt foto’s van het dagelijks leven in het Midden-Oosten

“Als je mij vraagt om het Midden-Oosten te beschrijven, zou ik zeggen dat het een plek is vol warmte, cultuur en liefde,” zegt fotograaf Ali Al-Shehabi. “Helaas kiezen westerse media ervoor om een stereotiep beeld te laten zien van de regio. Het beeld van Dubai is er bijvoorbeeld vaak een van snelle auto’s en heel luxe gebouwen. Maar er is zoveel meer te zien. Ik wil dat mijn foto’s laten zien hoe het hier echt is.”

Ali werd geboren in Bahrein. Zijn familie verhuisde naar Dubai toen hij een jaar oud was. Na de middelbare school begon de nu 24-jarige aan een opleiding in Petroleum Engineering, maar daar hield hij al snel mee op. Hij vertrok naar Tokio, waar hij Kunst en Media studeerde, en uiteindelijk de fotografierichting koos.

“Mijn fotografie was in eerste instantie gefocust op het vastleggen van de straten van Tokio,” vertelt Ali. “Maar ik realiseerde me al snel dat te veel mensen niks snappen van de Arabische cultuur, of daar een heel eendimensionaal beeld van hebben.”

Dat inspireerde hem om zich te richten op het dagelijks leven in de Arabische wereld, en te laten zien dat dit een stuk kleurrijker is dan mensen denken, met een gezonde mengeling van moderne en traditionele invloeden. Uiteraard erkent hij ook dat er niet één beeld is dat representatief is voor de hele regio of alle 150 nationaliteiten die er wonen. En hoewel zijn werk vaak wel erg positief en nostalgisch overkomt, zegt de fotograaf dat hij ook niet bang is om controversiëlere beelden te schieten – zoals hij ook laat zien met zijn foto van een halfnaakte man die naast een Koran zit.

“Veel mensen beschouwen die foto als een belediging van de islam, aangezien het model amper kleren aan heeft en er een Koran op de vloer ligt – of tenminste, in werkelijkheid ligt die op een klein houten boekenhoudertje,” vertelt hij. “Mensen hielden niet op met het posten van haatcomments op social media. Sommigen vroegen God om mij te vergeven, alsof ik iemand had vermoord of zo. Anderen zeiden dingen als: ‘Je moet respect hebben voor de Koran, vuile bloedhond.’”



Ali had de foto aanvankelijk bedoeld als een manier om herinneringen aan zijn vader op te roepen. Die verloor hij op jonge leeftijd. “Mijn vader werkte ook op zaterdagen, en als ik wakker werd trof ik hem aan terwijl hij de Koran zat te lezen, voor hij naar z’n werk ging,” vertelt hij. “Er zijn allerlei details in die foto die me aan hem doen denken. Zo zette mijn moeder altijd bloemen en koffie klaar, terwijl hij zich stond klaar te maken. Dat soort details zie je allemaal terug in die foto.”

Zijn instagramvolgers waren niet de enigen die de foto maar niks vonden – alle kunstgalerijen die hij benaderde weigerden om de foto tentoon te stellen. “Dat was wel teleurstellend, ik had gedacht dat ze zouden begrijpen dat dit kunst was.”

Ondanks al deze beren op de weg is Ali er zeker van dat er meer mensen zijn die achter hem staan dan mensen die kritiek hebben. Dat baseert hij vooral op basis van hoe makkelijk hij aan “inspirerende mensen” komt, die “bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen” en model te zijn in zijn shoots. “De meerderheid van de mensen die ik benader doet graag mee met het project, omdat het een ander beeld laat zien.”

Op de lange termijn heeft de fotograaf het plan om al zijn werk onder het project ‘Van het Midden-Oosten tot aan de wereld’ te laten vallen, dat niet alleen zal focussen op het dagelijks leven in de Arabische wereld, maar ook verhalen zal vertellen over hoe het is om jong te zijn en in die regio te wonen. “Veel mensen hebben door de media een vertroebeld beeld van de Arabische cultuur,” voegt hij toe. “Hopelijk kan mijn werk daar iets aan veranderen.”

Dit artikel verscheen eerder op VICE AR.