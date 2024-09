Een kerstavondje vol satanistische horrormetal in Amstelveen

Terwijl op zaterdagavond stationwagens vol gezinnen hun jaarlijkse verplichte tocht naar de kerk maakten voor de nachtmis, werd kerstavond in concertzaal P60 in Amstelveen een stuk spannender aangepakt. Daar kwamen de drie metalbands Carach Angren, The Monolith Deathcult en Tragacanth wat leven in de brouwerij grunten. De optredens zorgden van tevoren voor wat ophef, toen de lokale ChristenUnie er schande van sprak dat juist op deze heilige avond een ‘demonische invloed [werd] uitgestort’ over de Amstelveense jeugd. “Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren die daar gevoelig voor zijn in geestelijk opzicht schade kunnen ondervinden van een dergelijk optreden,” aldus Henk Stoffels van de ChristenUnie. “We moeten ver weg blijven van datgene dat een duistere invloed op onze jeugd kan hebben. En duister is zeker alles wat met deze band te maken heeft.”

Fotograaf Raymond van Mil wilde weleens zien hoe het eraan toegaat bij zo’n demonisch avondje, en ging naar P60. Carach Angren, een groep ietwat verlegen Limburgers die zich graag schminken als een squad Magere Heinen, wist een enorm volume aan doommetal in de kolkende pit te blazen. Al met al was het een gezellig avondje uit voor liefhebbers van Nederlandse horrormetal, en leken er geen tere kinderzieltjes ten prooi te zijn gevallen aan Beëlzebub — al weet je dat natuurlijk nooit zeker.

Onderstaande analoge foto’s van Raymond van Mil geven een beetje een beeld van wat je hebt gemist terwijl jij opgelaten op de bank bij je schoonouders zat.