Op bezoek bij Vladimir Poutine, het restaurant met een dictator-thema

Dit jaar viert Montreal haar 375e verjaardag (om preciezer te zijn, het werd toen ‘ontdekt’ door witte mensen) met multimedia-kunstwerken, concerten, gratis evenementen en officiële ceremonies door de hele stad. Het is een prachtige stad, zie het als een samensmelting van de cultuur in Londen, de romantiek van Parijs en het eten uit New York. In Montreal zijn meer restaurants per inwoner dan in New York en een van de nieuwste aanwinsten in de stad met een enorme eetobsessie is Vladimir Poutine.

Ja, het is een woordgrap op de naam van de Russische president Vladimir Putin. Maar als Canadezen ergens serieus over zijn, dan is dat wel over hun nationale gerecht: Franse frietjes bedolven onder kaaswrongel en jus.

Videos by VICE

Vladimir Poutine werd afgelopen lente geopend. Elk gerecht op de menukaart is vernoemd naar bekende dictators en politici. De poutine met de naam “The Vladimir’ bestaat uit friet overgoten met gekonfijte biet, gerookt vlees, uien, kalfsjus, witte wijn en Russische dressing. Bestel de “The Mussolini” en je krijgt kaas en huisgemaakte Italiaanse worst op je friet en de “The Napoleon” bezorgt je wellicht hartklachten met een lading kaas, foie-grasworst, foie-grasmousse en gepaneerde foie gras.

Als je geen zin hebt in poutine, is er altijd nog de enorme “The Trump”, inclusief een oranje pruikje van geraspte wortel. De “Barack”-salade is uiteraard verstandig en gezond. En dan spoel je dat alles weg met een Molotov cocktail met vodka of een Rode-Plein-cocktail met gin.

De eigenaren Annie Clavette en Stefan Jacob (hij is ook de chef-kok) werden benaderd door radiopresentator Mario Tremblay toen hij op zoek was naar partners die samen met hem een een poutine-restaurant wilden openen.

Stefan is het brein achter alle woordgrappen en zijn dertig jaar lange ervaring als saucier (de chef die verantwoordelijk is voor de sauzen in een restaurant), zie je goed terug in de gerechten van het poutine-restaurant. “Hij wil dat alles samenkomt met de saus,” vertelt zijn vrouw Annie.

Stefan is het brein achter alle woordgrappen en zijn dertig jaar lange ervaring als saucier (de chef die verantwoordelijk is voor de sauzen in een restaurant), zie je goed terug in de gerechten van het poutine-restaurant. “Hij wil dat alles samenkomt met de saus,” vertelt zijn vrouw Annie.