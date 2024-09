Een kijkje in de bizarre wereld van een Turkse ‘feministische’ sekte

Broadly ging naar Turkije en bracht drie dagen door met de hoogblonde en opgedirkte volgelingen van sekteleider Adnan Oktar, die zichzelf het nieuwe gezicht van de moderne islam noemt.

Adnan Oktar is de beruchtste sekteleider in Turkije. De moslim en creationist introduceerde zijn bizarre kijk op de islamitische godsdienst in het begin van de jaren tachtig. Ook verkondigt hij dat hij zijn volgelingen heeft laten kennismaken met het feminisme.

Oktar noemt zijn schare toegewijde vrouwen “kittens”. De “kittens” dragen op zijn bevel geen hoofddoek of traditionele kleding. In plaats daarvan dragen ze designerkleding, doen ze veel make-up op en ondergaan ze plastische chirurgie. Het zijn toevallig ook allemaal rijke socialites.

Oktar en zijn volgelingen prediken wat zij zelf “het nieuwe gezicht van de moderne islam” noemen. Ze hebben zelfs hun eigen tv-netwerk, A9, om hun standpunten de wereld in te sturen. De pogingen om de evolutietheorie te ontkrachten worden naast deze televangelie ook nog eens versterkt door de honderden boeken die Oktar heeft geschreven. De sekteleider valt dus erg op, maar hij heeft minstens zo’n opvallende geschiedenis met de wet.

Broadly bracht drie vreemde dagen door met Adnan Oktar en zijn “kittens”, om te zien hoe het leven in de sekte er echt uitziet voor de vrouwen.

