Een kijkje in de Brusselse brouwerij waar je een levenslang bierabonnement kunt nemen

Op een grijze middag in Molenbeek, de wijk die helaas door vele media op de kaart werd gezet als thuisbasis van ’s werelds meest gezochte terroristen, ontmoet ik Sébastien Morvan voor zijn brouwerij. Morvan is samen met Olivier de Brauwere de oprichter van Brussels Beer Project, een nogal andere brouwerij dan je van België gewend bent.

Het motto van de brouwers is: “Verlaat de abdij, kom naar de speeltuin”. Van oudsher wordt in België bier gebrouwen in abdijen en verandering is niet waar onze Belgische brouwers om bekend staan. Neem bijvoorbeeld lambiek, een biersoort die al sinds 1300 op dezelfde manier wordt gebrouwen.

In de brouwerij, die op donderdag, vrijdag en zaterdag als taproom functioneert, nipt een jong koppel aan een bier dat Morning, Sunshine! heet. Het is een ‘ontbijtpintje’ gemaakt van multigranen-muesli met frambozen. De brouwers hebben iets met ontbijt. De meeste mensen kennen de brouwers waarschijnlijk van Babylone, het bier dat ze brouwen met weggegooid brood. Het idee werd door Jamie Oliver opgepikt en doorgegeven aan de Britse verspillingactivist Tristram Stuart, hij brouwt nu zijn eigen broodbier, ‘Toast Ale’.

Ik stel Sébastian om te beginnen maar even de meest voor de hand liggende vraag: ‘Waarom het woord project in de naam van de brouwerij?’

Sébastien.

“We zijn een project dat nooit stilstaat en afhankelijk is van de interactie met ons publiek,” vertelt Sébastien. “En we onderwerpen onszelf constant aan vragen en experimenten.”

Het idee voor de brouwerij kwam vijf jaar geleden toen Sébastien en Olivier een wereldreis maakten na hun studie. “Op reis is elke dag anders, je komt constant nieuwe mensen, ideeën en vibes tegen, het is verrijkend,” vertelt Sébastien. “Toen we terugkwamen wilden we dat gevoel vasthouden, en ook het idee dat je elke dag een iets betere versie van jezelf wordt op reis in de brouwerij implementeren.”

Natuurlijk had het duo geen geld toen ze terugkwamen van hun reis. In 2014 lanceerden een crowdfundcampagne met een vrij motiverende formule: elke crowdfunder ontvangt voor een eenmalige 160 euro twaalf bieren per jaar voor de rest van zijn leven. Inschrijven op dit levenslange abonnement kan zoals het ernaar uitziet aan het eind van het jaar opnieuw vanwege de vraag.

Sebastian wijst op de brouwketels achter zich die voor de helft door Brusselaren zijn gefinancierd. “Hiermee toonde Brussel zijn ware aard,” zegt hij trots.

Hun eerste bier lieten ze kiezen door de menigte. Ze organiseerden een proefsessie waarbij ze een stuk of 850 Brusselaren vier prototypen bier lieten proeven bij wijze van pitch. De Delta, een saison IPA, won het van de concurrerende Alpha, Beta en Gamma.

Niet iedereen is te spreken over de werkwijze van Brussels Beer Project. “De bierwereld in België is nogal competitief en conservatief,” vertelt Sébastien. “Ik noem geen namen, maar een paar grote brouwers maakten in het begin grapjes over onze naam. Anderen vertelden ons dat het nooit zou gaan werken en dat de biermarkt verzadigd was. Maar dat vonden we geen reden om het niet te doen.”

Tegelijkertijd met hun oprichting, waaide dezelfde frisse wind door Brussel als door de rest van de wereld. Een waar cafés en winkels juist openstonden voor bieren van kleinschalige brouwers, en minder voor bieren van bierconglomeraten als AB InBev. Maar tegenwoordig zijn de meeste bieren van Brussels Bier Project ook gewoon in alle grote supermarkten te koop.

Het nieuwste bier waar ze mee bezig zijn is iets tussen bier en wijn: barrel aged beer. Dat is bier dat rijpt op oude houten vaten van bijvoorbeeld wijn of cognac. Leviathan is het eerste biertje in deze reeks, een sterke gerstewijn gerijpt op vaten waar eerder cognac inzat. Een van de brouwers van dit bier groeide op in de Champagnestreek in Frankrijk en kwam met het idee. Het bier smaakt naar een mengelmoes van hop, karamel en heeft ook een vleugje bitterheid. Ik heb nog nooit zoiets geproefd.

“Je moet met het bier spelen in je mond voor het juiste gevoel,” legt Sébastien uit. Het speeltuinidee was me na de rondleiding wel duidelijk, maar deze mannen voeren hun motto echt tot in de puntjes door.

