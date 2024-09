Een kijkje in de Disney-boetiek die meisjes in prinsessen omtovert

Voor veel meisjes die gedurende hun jeugd ondergedompeld worden in de westerse cultuur, is het een grote droom om in een prinses te veranderen. En eerlijk is eerlijk: traditioneel gezien klinkt het nog niet eens zo slecht om door rijkdom en aandacht omgeven te worden, in ruil voor wat stilzwijgende instemming. Toch werken de bevalligheid en volgzaamheid die met Disney-prinsessen geassocieerd worden in de echte wereld maar al te vaak in het nadeel van vrouwen en meisjes. Critici zouden zich af kunnen vragen: kunnen we meisjes nog wel op een onschuldige manier laten genieten van hun prinsessendroom, zonder daarbij ook meteen een socio-culturele traditie, die voortgekomen is uit patriarchale normen, voor lief te nemen? Dat moet iedere prinses voor zichzelf beslissen.

Tegenwoordig is het ook niet meer nodig om geduldig op je droomprins te wachten, zodat je aan je transformatie tot prinses kunt beginnen: aanstaande prinsesjes hebben nu de mogelijkheid het koninklijke heft in eigen handen te nemen. Neem nou Bibbidi Bobbidi Boutique, een initiatief van Disney: een betoverende schoonheidssalon, die magische make-overs aanbiedt voor jonge prinsessen en prinsen van drie tot twaalf jaar oud. De eerste boetiek opende in 2006 z’n deuren in Orlando, in Florida, en sindsdien zijn er nog drie internationale locaties bijgekomen.

Videos by VICE

De salon, die door een goede fee wordt “beheerd” en door een aantal goede feeën in opleiding wordt “gerund”, is zeven dagen per week geopend en legt dus – wel alleen op afspraak – aan de lopende band jonge prinsen en prinsessen in de watten. In de wachtruimte beslissen de meisjes of ze ‘Disney Diva’, ‘Pop Princess’ of ‘Fairytale Princess’ willen worden, terwijl hun ouders vertwijfeld een keuze proberen te maken tussen welke accessoires hun koninklijke nakomelingen het hardst nodig zullen hebben: een heuse coach, een prinsessentuin, of toch maar een kasteel? De salon biedt een uitgebreid scala aan diensten aan, maar elke afspraak eindigt standaard met een beetje feeënstof, een magische wens en natuurlijk een professionele fotoshoot.

Als ze nog meer plezier willen halen uit hun nieuwe kapsels, make-up en nagels, krijgen de kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan de dagelijks terugkerende prinsessenparade. Elke middag worden de meisjes welkom geheten om mee te marcheren, en zo hun koninklijke wuif te oefenen voor hun familie. De parade lokt nog altijd veel mensen naar binnen, en ondertussen zit er vrijwel altijd een groot aantal jongens en meisjes te wachten op hun magische moment in de schijnwerpers.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.