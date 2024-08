een kijkje in de slaapkamer van jonge, verliefde mensen

Ken je dat onderbuikgevoel dat bij het aanbreken van de lente hoort? Die kriebels in je buik, een algeheel gevoel van verliefdheid, het gevoel dat er nieuwe, mooie dingen op het punt van aanbreken staan? Deze herfst is het nieuwe boek van fotografe Karen Rosetzsky, Young Love, jouw substituut voor dit lentegevoel.

Young Love is het eerste boek van Karen, die zelf op 23-jarige leeftijd in naam der liefde van Denemarken naar Nederland verhuisde. Sindsdien heeft ze er haar levenswerk van gemaakt om zulke liefde vast te leggen – jonge liefde om precies te zijn. i-D is fan en zocht de verliefde en ook nog eens net bevallen fotograaf op om het te hebben over het misschien wel allerbeste gevoel ter wereld: verliefd zijn.

Gefeliciteerd met je boek! Ik krijg er kriebels van in m’n buik… En dan heb je ook nog net een baby’tje gekregen. Hoe goed voel je je?

Ja, heel goed! Het is een heel speciale en spannende tijd. Nog een kindje, en het uitbrengen van mijn eerste boek, dat op zich ook als een soort baby voelt…

Waarom een boek over de liefde?

Ik wilde al heel lang een autonoom project doen, en wat is er mooier dan de liefde tussen twee jonge mensen? Eigenlijk was het mijn man, Dennis van Leeuwen, die me inspireerde om dit te doen. We leerden elkaar kennen toen ik net 23 was geworden en superverliefd ben ik toen naar Nederland verhuisd. Hier heb ik mijn carrière als fotograaf opgebouwd en het voelt niet meer dan logisch om een boek over jonge, verliefde mensen te maken – dat is hetgeen dat me hier naartoe heeft gehaald.

Hoe voelde je je als je in een slaapkamer met een verliefd stelletje stond?

Ik vond het geweldig om deze intieme en persoonlijke momenten van de stelletjes vast te kunnen leggen – of dat nou op locatie was of in hun slaapkamer. Ik denk dat het voor mij makkelijker is geweest omdat ik ook nog steeds zo verliefd ben. Ik zoek naar dat ene spontane, leuke moment, en vaak is het dan ook dat de eerste foto’s die ik maak het best zijn. Daarom duren de sessies meestal ook maar kort. Ik heb voordat we met de sessie beginnen meestal al een beetje voor ogen van wat ik wil vastleggen, maar als je in iemands slaapkamer bent, zie je soms andere dingen dan je je had voorgesteld. Het kan soms wel een beetje ongemakkelijk zijn, maar de stelletjes hebben elkaar als ‘steun’, dus uiteindelijk was het meestal vooral leuk en ontspannen. Veel van de stelletjes hadden er ook geen moeite mee om naakt te zijn voor mijn camera, en dat was voor mij als fotograaf altijd een geweldig cadeau, aangezien ik op zoek ben naar die intieme momenten.

Het is waarschijnlijk als kiezen tussen je kinderen, maar wat is je favoriete portret en wat is het verhaal erachter?

Ik heb een paar favoriete stelletjes. Ik wil inderdaad niet kiezen tussen m’n ‘kinderen’, maar ik vind de zwart-witfoto van het stelletje dat zich omdraait alsof ze aan het dansen zijn wel echt heel fijn. Ik krijg zo’n vrij en liefdevol gevoel als ik naar die foto kijk. Ik ken dit stelletje via vrienden, zoals bijna alle stelletjes in het boek. Het is een heel netwerk geworden van coole, jonge mensen. Ik vind de foto op de cover van het boek trouwens ook geweldig – die maakte ik op een supermooie locatie in Kaapstad. We schoten aan het einde van de dag, met de allerlaatste zonnestraaltjes, en in combinatie met het vuurwerk op de achtergrond, de zee en hun prachtige kus is het voor mij echt een perfect moment van jonge liefde.

Zelf vind ik de foto van het stelletje dat in de auto zit te zoenen heel fijn – hij doet me heel erg denken aan een foto van m’n ouders in hun twintiger jaren die ik een keer vond. Wie zijn dat en wat is hun verhaal?

Dat is de zoon van een collega met zijn vriendinnetje. Ze zijn zo verliefd en het zijn zulke lieve mensen… Het was een van de eerste foto’s die ik voor dit project maakte en heeft de toon echt perfect gezet.

Komt er een deel 2? Zo ja, mag ik daar alsjeblieft in?

Het is zo leuk geweest om met dit project bezig te zijn dat ik eigenlijk niet wilde stoppen – ik bleef ook na de deadline voor het boek maar schieten, omdat ik steeds meer jonge koppeltjes vond die ook in het boek wilden staan. Ik denk ook dat ik aan het project wil blijven werken, en ja, als ik een tweede boek uitbreng mag je daarin, haha. Op dit moment ga ik me alleen even concentreren op mijn man en drie kindjes: Sally, Isaak en dit boek.

