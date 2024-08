Een kijkje in de wereld van de moderne sugarbaby

In aflevering twee van de Viceland-serie Slutever zoekt Karley Sciortino uit of de wereld van sugarbabies erg is veranderd sinds zij er zelf eentje was. Hoe geef je als moderne sugarbaby je grenzen aan, en wordt er altijd verwacht dat je seks hebt met je sugardaddy? En is het eigenlijk wel feministisch om gesponsord te worden door een of andere rijke man?

Om antwoord te krijgen op deze vragen spreekt Karley met een aantal jonge vrouwen die sugarbaby zijn. Ook gaat ze langs bij een sugardaddy en volgt ze een trainingskamp waar ze de fijne kneepjes van het sugarbabyschap leert.

Het nieuwe seizoen van Slutever is elke woensdag om 21:00 te zien op VICELAND. Klik hier voor de afleveringen van het eerste seizoen.