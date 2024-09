Een kijkje in het Marokkaanse café waar de Rolling Stones stoned werden

Niemand bij café Baba wist wie ze waren. De Marokkaanse man die hen er voor het eerst naartoe bracht, droeg een gouden hasjpijp. Ze rookten en kleedden zich zoals bijna alle Westerse hippies. Zoals gebruikelijk was in de Interzone-tijd, was er niemand die iets vroeg.

Jaren later verscheen er een foto van Keith Richards die aan een van tafels café van Baba, een trek nam van een pijp. Die “hippies” bleken de Rolling Stones te zijn.

Videos by VICE

In de 76 jaar dat café Baba al boven de medina van Tanger zit, zijn de Rolling Stones slechts één van de vele grote klanten van het café geweest. Ook de koningen van Spanje en Zweden staan op de gastenlijst, net als de groothertog van Luxemburg; voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan; punkrocklegende Patti Smith; verschillende acteurs en filmmakers zoals Daniel Auteuil en Jim Jarmusch; en niet te vergeten de tientallen midden-twintigste-eeuwse aristocraten.

Lees verder op Munchies.