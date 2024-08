Geen zin om dit verhaal te lezen? Beluister dan hier de ingesproken versie:

Stel, je besluit op een dag om voortaan als drugscrimineel door het leven te gaan en een drugslabje in te richten, bijvoorbeeld in Brabant. Je koopt een boer om, confisqueert zijn loods, en het koken kan beginnen. Maar, hoe precies?

Op het darkweb kun je terecht voor al je huis-tuin-en-keukenvragen omtrent drugs maken en verkopen. Een vraag als ‘Ik wil leren hoe je speed maakt, het liefst met behulp van een video die het stap voor stap uitlegt’ is iets waar niemand gek van opkijkt. Het darkweb is bovendien superbeveiligd.

Een forum als Dread is een ideaal platform voor verkopers van drugs vanuit de hele wereld. Er zijn namelijk een hoop praktische, haast knullige dingen die je moet uitzoeken als drugsdealer of drugsproducent. Hoe verzend je bijvoorbeeld een goed gecamoufleerde envelop? Schrijf je het adres dan met de hand erop, of plak je juist een geprint etiket? Voor dat soort vragen is er binnen het forum een aparte groep aangemaakt met de naam d/DrugManufacture, speciaal voor mensen die drugs maken of verkopen.

De meeste vragen in d/DrugManufacture gaan over machines die xtc-pillen in elkaar draaien. Hoe in godsnaam maak je bijvoorbeeld pillen die twee laagjes hebben met verschillende kleuren? Het antwoord blijkt redelijk eenvoudig: “Tweekleurige pillen vereisen een industriële pillenpers. Dat is zeg maar een pers met twee mallen waar poeder in zit, die tegelijkertijd op elkaar geperst worden,” zo antwoordt een van de forumleden. Maar dat antwoord roept gelijk weer een nieuwe vraag op: hoe kom je aan zo’n apparaat?

Screenshot van het forum d/DrugManufacture, met rechts advertenties voor drugsdealers

Je kan je voorstellen dat de douane geïnteresseerd meekijkt, als je een pillenpers op Marktplaats bestelt en thuis laat bezorgen. Daarom kan je in de subdread ook gelijk vragen wat de beste manier is om een pillenpers te laten verschepen. De beste tip: “Bestel hem niet in de Verenigde Staten,” want daar houden ze leveringen van pillenpersmachines extreem goed in de gaten.

Nog niet zo lang geleden was Reddit, op het gangbare internet, nog dé plaats om over drugs te praten. Maar sinds het begin van dit jaar mag je op Reddit niks meer zeggen over plaatsen waar je drugs kan kopen. Daarom is de community verhuisd naar het darkweb, waar zulke gesprekken wel zijn toegestaan. Bij de overstap zijn gelijk een paar verbeteringen aangebracht, met name op het gebied van privacy. Alle informatie wordt nu meerdere keren versleuteld voordat het naar de servers van het forum wordt verstuurd. Zoekmachines laten niet meer zien wat je allemaal voor reacties hebt achtergelaten en het forum doet een dubbelcheck of je privacyinstellingen wel goed staan. Zo niet, dan krijg je een waarschuwing in beeld: ‘pas op, je identiteit kan achterhaald worden’.

Dread is zo gericht op privacy dat het strikt verboden is om persoonsgegevens te delen, zo valt in de sticky post bovenaan de subdread d/DrugManufacture te lezen. Maar er zijn nog meer regels. Zo is een andere belangrijke regel is dat je niks verklapt over waar je grondstoffen voor drugs vandaan haalt. Want als dat bekend wordt, zou de politie wel eens leveranciers op het spoor kunnen komen en dat “verpest het voor iedereen”.

Nadat je door de groepsregels in de sticky post hebt gebladerd, mag je helemaal los gaan met vragen. Je kan er bijvoorbeeld leren hoe je precies cocaïne maakt van bladeren van de cocaplant. Spoiler: daar heb je zwavelzuur, benzeen, natronloog, zoutzuur en aceton voor nodig.

Een populaire methode om cocaïne de grens over te smokkelen, is door het als een vloeistof te vermommen en het op kleding te sproeien.

Als het gelukt is om cocaïne te maken, kan je ook gelijk vragen hoe je dat spul handig de grens over smokkelt. Een populaire methode is bijvoorbeeld door de cocaïne als een vloeistof te vermommen en het vervolgens op kleding te sproeien. Maar gebruik je dan aceton om de cocaïne vloeibaar te maken? Volgens een forumlid is het antwoord duidelijk: cocaïne lost niet op in aceton, maar wel in water.

Hoewel je terecht kunt met bijna al je vragen over drugs maken, smokkelen of verkopen, is het niet toegestaan om de drugs rechtstreeks te verkopen op Dread. Het moet wel een forum blijven en geen drugsmarkt, vinden de moderators. Wat wel mag, is de kwaliteit van drugsverkopers bespreken. Via de aparte groep d/DarkNetMarkets worden reviews gegeven van drugsdealers op het darkweb. Dus als je niet zo goed weet bij welke verkoper je het beste mdma, ketamine, lsd of 2c-b koopt, dan vraag je het gewoon even op Dread.

Om het je makkelijk te maken is er een ‘vendor super list’ opgesteld, waar je kunt checken of een verkoper een oplichter is of niet. Verder zijn er talloze posts op het forum over de levertijd van drugsdealers, en de kwaliteit van het snuifsel dat ze via de post opsturen.

Dat niemand op het darkweb moeilijk doet over drugshandel, blijkt wel uit de advertenties die rechtsboven in beeld staan. Drugsdealers mogen via Dread hun waren niet te koop aanbieden. Maar ze mogen wel reclame maken voor hun drugswinkel. The Pysch Pharm, probeert je bijvoorbeeld naar hun webwinkel voor lsd te lokken. Of wat dacht je van Dutch Drugz, een drugsdealer uit Nederland, die naar eigen zeggen drugs zoals 2c-b, dmt en ketamine eerst in een lab laat testen, om te zien of het wel van de juiste kwaliteit is, voordat de middelen voor “een lage prijs” verkocht worden.



Moderators van Dread gaan reclameberichten van drugsdealers niet tegen. Sterker nog, dealers worden opgeroepen om een advertentie te plaatsen. “Ben je een verkoper en wil je advertenties plaatsen? Dan is dit de plek voor jou,” staat er boven de advertenties.

De advertenties wijzen op een nieuwe trend op het verholen deel van het internet. Tien jaar geleden verkocht iedere online drugsdealer z’n spul via één centrale cryptomarkt: Silk Road. Die allereerste cryptomarkt leek op een soort Marktplaats, maar dan voor illegale goederen. Drugs, wapens, paspoorten, het werd allemaal via dezelfde kanalen verhandeld. Tegenwoordig hebben de online drugsdealers een haast mythische status verworven onder kenners op het darkweb. Daardoor hebben de handelaren genoeg klanten om hun eigen webwinkel op te richten. Er is daardoor niet één cryptomarkt meer, maar tientallen verschillende. Zo staat GammaGoblin bekend als de grootste lsd-dealer op het darkweb. Wil je bijvoorbeeld twee gram lsd bestellen, genoeg om ongeveer tienduizend mensen aan het trippen te krijgen? Geen probleem, de drugs bestel je gewoon op hun eigen website, maar dan via de Tor-browser.

De politie in Nederland verkondigde vorig jaar nog trots dat ze met dank aan internationale samenwerking de twee grootste cryptomarkten tegelijkertijd hadden opgerold: Hansa Market en AlphaBay. Rechercheurs hadden een paar weken lang controle over de digitale marktplaatsen overgenomen en kregen zo toegang tot alle gesprekken die automatisch versleuteld waren. Sommige mensen die drugs online hadden besteld kregen zelfs thuis bezoek van een paar agenten. Mensen die meer hadden besteld dan een gebruikershoeveelheid werden voor de rechter gesleept. De boodschap: zelfs op het darkweb ben je niet veilig.

Maar internetcriminelen lijken die boodschap al lang weer vergeten te zijn – als ze er überhaupt al van onder de indruk waren. De politie heeft wel de oprichters van twee cryptomarkten gearresteerd. Een paar tieners in Nederland zijn zich even dood geschrokken toen de politie erachter kwam wat ze op het darkweb uitspookten. Maar er blijven in de rest van de wereld genoeg mensen over die onverschrokken drugs blijven kopen en verkopen. Dread laat zien dat cryptomarkets misschien nog wel levendiger zijn dan voorheen. Het enige wat je nodig hebt is een computer met internetverbinding, wat kennis over digitale versleuteling en een klein beetje tijd om handen.

