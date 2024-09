Een kinetisch spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Het innovatieve kunstenaarscollectief Random International, dat eerder de immens populaire Rain Room maakte, heeft net de eerste beelden van hun nieuwste sculptuur online gezet. Fragments is een kinetisch kunstwerk bestaande uit 189 bewegende spiegeltegeltjes die je positie registreren en je bewegingen volgen. Ga ervoor staan en de tegeltjes draaien in een cirkel richting je gezicht, zodat je altijd niet één keer je gezicht ziet, maar een stuk of dertig keer. Narcissus zou trots zijn. Sterker nog, de panelen bewegen met dezelfde technologie die eerder in Nonotak Studio’s Narcisse V1 is gebruikt.

De bewegende spiegel is onderdeel van de eerste overzichtsexpositie van het collectief, On the Body, nog tot 22 oktober in de Pace Gallery in New York. Fragments is er te zien, naast een aantal andere robotische sculpturen en installaties die de relatie tussen mens en machine onderzoeken.

