Een klimaatwetenschapper legt uit hoe we volgens de wetenschap de klimaatcrisis aan moeten pakken

Er viel weinig te vieren het afgelopen jaar, wat misschien wel des te meer een reden is om je met volle toewijding te storten op het feest der democratie, dat op 17 maart plaatsvindt. Als een fles Stollie voor het schoolfeest, brengt VICE je in aanloop naar het festijn verhalen en video’s over de verkiezingen, in de campagne Kiezen met VICE.

Onderdeel van de campagne is deze videoreeks die VICE samen met de Open Universiteit heeft gemaakt, waarin we naar de aankomende verkiezingen kijken door de ogen van wetenschappers: een psycholoog, een klimaatwetenschapper en een informaticawetenschapper.

Videos by VICE

In deze aflevering spreken we Dave Huitema, hoogleraar milieubeleid aan de Open Universiteit. Hij vertelt waarom het toch zo vreselijk moeilijk lijkt te zijn om de klimaatcrisis op te lossen, wat je met je stem kunt doen als je dit onderwerp belangrijk vindt, en wat volgens de wetenschap de beste manier is om het probleem aan te pakken.