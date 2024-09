Een koor van schijnwerpers vult deze gotische kathedraal met licht

De Kathedraal van York is een van de grootste kathedralen van Europa. Het interieur van deze kerk is al sinds de middeleeuwen min of meer hetzelfde, maar toch valt er eeuwen later nog wat aan toe te voegen. Het lichtkunstwerk van LightMasonry van de Jason Bruges Studio is een prachtige choreografie van licht, bedoeld als hommage aan het vakmanschap van de metselaars die het bouwwerk ooit hebben doen verrijzen.

De lichtstralen van de 48 computergestuurde schijnwerpers benadrukken de gewelven van de gotische kathedraal. Volgens ontwerper Adam Heslop, die heeft meegewerkt aan het visualiseren van de lichtshow, moest de studio er totaal nieuwe technieken voor ontwikkelen.

Videos by VICE

“Onze installatie leunt heel erg op het driedimensionale aspect en op geometrie,” legt hij aan The Creators Project uit. “De 48 bewegende lampen worden bijvoorbeeld aangestuurd door een systeem dat we hier speciaal voor hebben moeten ontwikkelen. Het is ontworpen om de lichtshow zo veel mogelijk diepte te geven.”

De studio heeft het lichtkunstwerk in Cinema 4D ontworpen. “Daar kwamen een hele hoop plug-ins bij kijken, waaronder een kalibratiesysteem en speciale animatietools,” vertelt Heslop. “Die hadden we echt nodig om al die complexe effecten te creëren en om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden die de lampen ons boden. Denk dan bijvoorbeeld aan het scherpstellen van de lichtstraal en het bedienen van het diafragma.” Het resultaat is een lichtshow die de contouren van de gotische ruimte extra aanzet en zo het eeuwenoude vakmanschap belicht.

Hieronder zie je een video van het lichtkunstwerk.