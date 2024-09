Een kopje koffie in de HEMA met de vrouw van StarTV

Chantal Arts filmt elk muziekfestival of -feest in Rotterdam. Met haar opvallende, zelfgebouwde videokar (“mijn mobiele opnamestudio”) die ze overal mee naartoe sleept en een krankzinnig uitgebreid online archief, groeide ze uit tot een cultfiguur in de Rotterdamse scene. Op haar youtubekanaal StarTV​ (volledig StarTVRotterdam) staan duizenden uren aan concertopnames en interviews die allemaal even grappig zijn, zoals deze​ met Rats on Rafts. Een tijdje terug produceerde StarTV voor het eerst een videoclip, voor Venus Tropicaux. Ik dronk een koffie met Chantal in de HEMA (haar vaste afspreekplek) om de vrouw achter StarTV beter te leren kennen. Mike, met wie ze alweer dertig jaar een relatie heeft, was er ook bij. Hij helpt vaak met filmen, al gebeurt dat steeds minder vanwege zijn gehoorproblemen.

Noisey: De allereerste StarTV-videoclip is gemaakt voor Venus Tropicaux. Jullie hebben smaak.

Chantal: Het is een gave band met een eigen stijl. Wij hebben die dag alles gefilmd, Mike en ik. Hoe heet ze ook alweer heb ik de montage laten doen. De basgitariste is dat. Op zich is de clip wel leuk, maar het had beter gekund.

Je bent kritisch.

Dat moet ook, anders kom je niet verder. Maar de sfeer die dag was heel goed en gemoedelijk. We hebben de grootste lol gehad, hè Mike?

Gaan jullie nu vaker videoclips maken?

Ik denk het wel. We zijn al vaak gevraagd, ook voor bruiloften en zo, maar ik heb altijd nee gezegd. Ik vond dat ik er nog niet aan toe was. Nu heb ik het toch maar gewoon gedaan, want ‘gaat niet’ bestaat niet bij mij. Er zit weer een clip in de pijpleiding, voor een of ander mandolineorkest. Ach, ik zie het allemaal wel.

Je doet er vrij nuchter over. Hoe kwamen jullie bij Venus Tropicaux terecht? Ik leerde ze kennen op het festival Route du Nord. Ze klonken zo lekker hard. Ik heb ze toen ook geïnterviewd, dat was leuk. Later filmde ik ze op het Eendracht Festival en daarna belden ze me voor de clip.

Jullie filmen op zo’n beetje alle festivals en feesten in de stad. Waarom?

Gewoon, omdat het leuk is. Het is een verslaving. Zeker als het wordt wat je in gedachte had, en als het geluid goed is opgenomen. Het is hard werken, maar als het lukt en je krijgt complimentjes, dan is dat mooi. Ik wil van zoveel mogelijk concerten een volledige registratie hebben.

Hoeveel uur aan materiaal staat er nu online?

Op StarTV staan nu iets van 1050 filmpjes. Dan heb ik nog een ander kanaal, en er staat nog een hoop op de harde schijf dat ik niet verwerkt krijg. Maar dat komt nog wel online. Ik ben niet overal meer bij, hoor. Ik ben geen achttien meer. Baroeg Open Air was leuk voor een keertje, maar daar gaan we niet meer heen. Het geluid staat er te hard.

Welke opnames van StarTV zijn het populairst?

Voor Battle of the Drums hoef ik geen reclame te maken, die opnames worden al gauw een paar duizend keer bekeken. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij er puur om dat jij ergens bent geweest en dat je nog eens kan zien hoe het was.





​​Chantal aan het werk met haar videokar, foto via Facebook

Ik ben tegenwoordig verslaafd aan met twee camera’s tegelijk draaien. Dan zet ik er eentje op een statief en de ander houd ik in de hand. Soms wordt er gemekkerd dat ik met mijn kar teveel ruimte in beslag zou nemen, dan film ik alles met mijn telefoon. Maar bij veel festivals horen we gewoon bij de inboedel. Ik hoef niet meer te vragen of ik mag komen filmen, ze rekenen op me.

Wat is de beste Rotterdamse band van dit moment?

Er zijn wel meer goede bands, maar De Likt knalt gewoon de tent uit, dat is zo gaaf. En zanger Jordy is zo gek als een deur. De eerste keer dat ik ze tegenkwam was op Motel Mozaïque 2015. Toen heb ik hele gave opnames gemaakt, daarna speelden ze nog eens op een podium op straat. Het stond tien rijen dik, en ik heb gewoon de complete opname. Harry Merry is ook zo gek als een deur. Ik zag hem een tijdje terug, dat was zo leuk, de cola spoot mijn neus uit. Het is echt een plezier om te filmen.

De interviews die jullie doen worden legendarisch genoemd.

Laatst zei iemand nog tegen mij: jij doet de interviews zo anders. Je stelt andere vragen en je gooit er wel eens een goeie woordgrap tussendoor. Ik stel niet de geijkte vragen, en ik kan me aanpassen aan de persoon tegenover mij. Als ik een singer-songwriter tegenover me heb, dan vraag je weer meer naar de plaat. Je kunt dingen niet voorspellen, je weet nooit hoe een interview verloopt.

Mensen zeggen dat er in Rotterdam geen reet te doen is. Jullie zijn de enige die daar een zinnig antwoord op kunnen geven.

Er is volgens mij genoeg te doen, maar je moet weten waar het is. Wij volgen het op Facebook en we staan veel in contact met organisaties. Er zijn zoveel muziekstijlen, hiphop, rap, als je kijkt naar vroeger, is er nu zoveel meer. Ik ben zelf vaak in het Surinaamse wereldje te vinden. Daar loop ik als bleekscheet tussen, maar ik word gewoon geaccepteerd.

Hoe kom je eigenlijk aan de naam StarTV?

Het is gewoon mijn achternaam maar dan achterstevoren en binnenstebuiten. Ik heet Chantal Arts. Het beestje moest een naam hebben.

Het heeft dus niks te maken met de sterren die je filmt?

Nee joh, die komen vanzelf wel voorbij in mijn opnames.