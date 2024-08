Een kort overzicht van Domino’s-koeriers die sicke shit doen op hun scooter

Pizza bezorgen is levensgevaarlijke. Van beroofd worden tot per ongeluk in een amateurpornofilm belanden: onze dappere, in blauwe jassen gehesen bezorgers kunnen nooit voorspellen hoe een bezorging zal eindigen.

Op een scooter bezorgen in plaats van per fiets of auto, maakt een bestelling op de juiste plek krijgen nog een stukje gevaarlijker. Domino’s-bezorgers lijden namelijk aan hevige overschatting van hun eigen rijkunsten: ze hebben er een handje van om met één in plaats van met twee wielen de straten onveilig te maken.

Videos by VICE

Neem bijvoorbeeld deze gast, die na een lange (en, toegegeven, succesvolle) wheelie onderuit gaat, waardoor de auto’s links en rechts van hem abrupt op de rem moeten trappen:

Door dit soort filmpjes kon Domino’s UK niet anders dan zich hierover uitspreken: “De veiligheid van het volk en onze collega’s is van primair belang voor ons, en dit is duidelijk totaal onaanvaardbaar rijgedrag,” vertelde een woordvoerder ons. “We zijn aan het uitzoeken wie de bezorger is, om actie te ondernemen.”

Domino’s-bezorgers werden al vaker gefilmd tijdens het uitvoeren van wheelies op hun scooter, in een poging indruk te maken op omstanders (om vervolgens vreselijk hard op hun bek te gaan). Op YouTube zijn filmpjes te vinden die aantonen dat het gegeven ‘op je achterwiel rijden met een stervensgrote pizzabak achterop de brommer’ al meer dan tien jaar aan de gang is.

Wheelies en andere vormen van waaghalzerij zijn duidelijk een groot onderdeel van de subcultuur van pizzabezorgers. Bekijk bijvoorbeeld bovenstaand filmpje, van een jonge gast die de obscure naam ‘Dev’ draagt en na een poging om tijdens het rijden zonder handen op zijn brommer te staan, op uiterst pijnlijke wijze de liefde bedrijft met het beton.



En zie hieronder hoe een bezorger, die we voor de gelegenheid ‘Icarus’ noemen, op één wiel te dicht bij de pizzazon vliegt, om vervolgens met veel geweld ter aarde te storten. “Bollocks!” roept hij nog. Inderdaad, klote!

Maar niet elke pizzawheelie eindigt in een potentieel fatale crash, hysterisch lachende omstanders en hoogstwaarschijnlijk een pizza waarvan al het beleg door de de doos is gevlogen. Zie deze bezorger een goede dertig seconden lang een wheelie poppen, door bochten en alles, om daarna soepeltjes weer op twee wielen te landen en verder te rijden naar zijn volgende bestemming.

Deze kerel kan er ook wat van:

Dus wat hebben we hier geleerd? Nou, voornamelijk dat wheelies van groot belang zijn voor de jonge mannen die deel uitmaken van Domino’s scootercrew, ondanks dat het door Domino’s als “totaal onaanvaardbaar gedrag” wordt beschouwd. Wheelies zijn gewoon een ding voor jonge mensen in het algemeen, met of zonder pizza. Een ding is zeker: Domino’s is zwaar aan het experimenteren met drones die pizza aan huis zouden kunnen brengen, maar beter focussen ze zich eerst op de prangendere kwesties die zich gewoon aan de grond afspelen.