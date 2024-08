Een korte geschiedenis van de goorste stank op aarde

Breaking Bad’s Walter White maakte scheikunde weer cool – een soort scheikunde chic voor de normale mens. Het enige wat ik me altijd afvroeg als ik hem iets in zijn trailer zag bekokstoven was: hoe ruikt het daarbinnen?

Het leek of het stonk, maar het schijnt juist dat meth naar niks ruikt. Of naar een ‘zelfreinigende oven’. Het ding met elementaire geuren is dat ze soms nergens naar ruiken, maar soms wel.

In 1960 deed een groep wetenschappers op het Esso Research Station in het Engelse Abingdon onderzoek naar de stof thioaceton, toen een fles met de stof opensprong. De lucht die daarbij vrijkwam, stonk zo erg dat zelfs collega’s van de onderzoekers over hun nek gingen. In een ander gebouw. Tweehonderd meter verderop.

