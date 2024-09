Een kunstenaar haalde zijn vriend door de 3D-scanner en maakte een enorm leger van hem

Video’s waarin een leger klonen de hoofdrol speelt komen vaak nogal bizar over. Zo zagen we bijvoorbeeld al een video waarin een menigte klonen wordt omvergeworpen door een draaiende balk, en een waarbij halfnaakte, kale klonen synchroon een moshpit uitvoeren. Nu is er nog een video die in dit rijtje thuishoort. Het gaat om Crowd Sim 2, een nieuwe video van de filmmaker Jon Robson waarbij het nummer Run to You van Bryan Adams een ideale sfeerschepper is. De video maakt gebruik van de techniek waarbij grote menigtes gesimuleerd worden. Dit werd bijvoorbeeld al gebruikt voor films zoals Lord of the Rings. Crowd Sim 1, de voorganger van deze video, was wel wat minder chaotisch en had meer Beastie Boys-allure met leuke breakdancepasjes.

De laatste jaren wordt in muziekvideo’s en video-experimenten steeds meer gebruik gemaakt van simulaties om grote mensenmassa’s weer te geven en op die manier werd het eigenlijk een kunstvorm op zich. De video van Robson voegt wel nog iets extra’s toe aan deze nieuwe techniek, omdat hij een gedetailleerde 3D-scan van een vriend heeft gebruikt, waardoor de menselijke figuurtjes toch voorzien zijn van een realistische huid en gezicht. “Mijn vriend vond het goed dat ik een scan maakte van hem. In ruil daarvoor maakte ik hem onsterfelijk,” schrijft Robson in de uitleg bij de video.

Videos by VICE

Bekijk meer van het werk van Jon Robson op zijn website.