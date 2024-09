Brussel wordt geteisterd door onsmakelijke straatkunst

‘Alweer amok om expliciete kunst in Brussel’ kopte De Morgen vandaag. Na het peniskunstwerk in Sint-Gillis en de anusmuur in de Brusselse binnenstad werd vanmorgen de wijk Jette opgeschrikt door een wel heel expliciete poster van een liggende naakte man die in zijn eigen mond urineert. Voor veel inwoners van de stad is daarmee de maat vol.

De poster van vier bij vijf meter hangt aan de geval van Atelier 34Zero en maakt reclame voor een aankomende expositie over urine in kunst. Het atelier staat al langer bekend om hun choquerende buitenreclame. Een woordvoerder laat weten dat het atelier niet van plan is de poster weg te halen.

“Ik snap niet zo goed waarom er nu zo’n grote heisa is,” vertelt Han Decorte, coördinatrice pedagogische activiteiten van het atelier, aan The Creators Project. “Soms zijn er kinderen op bezoek en dan moet je hen uitleggen wat de achterliggende reden is waarom die man in z’n mond plast. En er is een vrouw die nu niet meer wil passeren met de bus omdat ze het vies vindt. Dat vind ik wel wat overdreven. Ik vind het helemaal niet zo choquerend.”

De poster volgt een kleine maand na ophef over de penismuur van een nog onbekende straatkunstenaar. Omdat een nabijgelegen katholieke school uitkijkt op de muurschildering, waren velen van mening dat met het kunstwerk een grens was overschreden. Het Vlaamse satirische programma De Ideale Wereld liet vervolgens een nepkunstenaar opdraven om aan buurtbewoners zijn excuses aan te bieden en de muur (zonder al teveel succes) over te schilderen.

Het is niet de enige piemel die je in Brussel tegen het lijf kunt lopen. Vorige maand verscheen er op een andere muur in de stad ook al een enorme muurschildering van een penis in een vagina. Daar was destijds vrijwel geen commotie over.

Neen, het is geen photoshop: Na de piemel- en penetratiemuur spotten we nu ook een anusmuur https://t.co/AtK5ZmwFBR pic.twitter.com/pMgkz6gDJW — BRUZZ (@BRUZZbe) September 30, 2016

En dan is er nog de anus die sinds afgelopen vrijdag op de beroemde Zanussi-reclame in het centrum van de stad prijkt. Ook sommige letters van de merknaam zijn daarbij overgeschilderd om “ANUS” te spellen.

Of er sprake is van een na-aap-effect is niet duidelijk. In Belgische media wordt gespeculeerd dat zowel de penis- als de anusmuur het werk zijn van straatkunstenaar Bonom, het pseudoniem van de Franse kunstenaar Vincent Glowinski. Hij ontkent echter alle betrokkenheid.

Vanmorgen werd bekend dat op de andere kant van het Zanussi-gebouw nóg een muurtekening is aangebracht. Nu van een baby die uit een vagina komt. Een epidemie van schunnige straatkunst lijkt uitgebroken.

Ook over de vraag wat er met de kunstwerken moet gebeuren is zowel in de media als onder de inwoners onenigheid. De gemeente besloot eerder dat de penistekening verwijderd moest worden. De penetratietekening mocht vanwege het artistiekere karakter van het kunstwerk wel blijven. Het besluit kan niet op sympathie van alle Brusselaars rekenen.

Bestuurder Carlo Luyckx, die verantwoordelijk is voor de openbare netheid in Sint-Gillis, zegt over de penistekening: “Het is onmiskenbaar kunst, dat wel. Maar het is choquerend en we hebben het zeker niet besteld. Ik zie dat soort werk liever binnenshuis. Gelukkig is straatkunst vergankelijk.”

UPDATE: Via de petitie Red De Penis zamelen buurtbewoners nu stemmen in om het peniskunstwerk in Sint-Gillis te behouden.