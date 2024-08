Een kunstwerk van tienduizend euro wordt overschilderd met reclame

Toen Nikolas Bentel kunsthandelaren belde met de vraag of hij een kunstwerk mocht kopen om het vervolgens kapot te maken, kreeg hij vooral “nee” te horen. Toch is hij vastberaden dit te gaan doen. In de broedplaats New Inc van het New Museum in New York is hij nu bezig met een project waarvoor hij tienduizend dollar aan het ophalen is zodat hij een werk van Robert Rauschenberg aan kan schaffen. En zodra hij dat heeft, maakt hij het direct kapot door er reclame overheen te schilderen.

Op dit moment verkoopt Nikolas reclameruimte voor ongeveer twaalf euro per vierkante centimeter. Het werk van Rauschenberg dat hij op het oog heeft is ongeveer 700 vierkante centimeter. Als hij alle advertentieruimte verkoopt, heeft hij genoeg geld om het werk te kopen en vervolgens te verminken met reclame.

“Ouderwetse kunsthandelaren willen absoluut niet betrokken raken bij wat ik aan het doen ben,” zegt Nikolas. “Het heeft ongeveer tien jaar geduurd voordat ik met dit project kon beginnen.” Hij zegt dat negentig procent van de galeries die hij benaderde niets meer wilden verkopen toen ze hoorden wat hij met het kunstwerk van plan was.

Dat is ironisch, omdat Rauschenberg – die in 2008 overleed – het project waarschijnlijk wel leuk zou vinden. In 1953 sloopte de kunstenaar namelijk een werk van Willem de Kooning in een tijdsbestek van een paar maanden, door het stukje bij beetje uit te gummen. Dat was zijn manier om de gevestigde orde in de kunstwereld aan de kaak te stellen.

“De nalatenschap van Rauschenberg draait om het zetten van vraagtekens bij de normen van de kunstwereld,” vertelt Nikolas. “Helaas kan hij mijn project niet meer meemaken, maar hij zou het vast interessant hebben gevonden.” Je kan ook een – wat recentere – parallel trekken tussen het project van Nikolas en de Million Dollar Homepage. Die website bestaat uit duizend pixels die allemaal voor een dollar verkocht zijn, en de bedenker van het idee miljonair maakten.

Nikolas heeft ongeveer een derde van de beschikbare advertentieruimte verkocht, vooral aan kleine bedrijven in de kunstsector. En hoewel hij op het punt staat een kunstwerk te slopen, heeft hij nog geen boze reacties. Nikolas ziet zijn project als een kritiek op de kunstwereld maar ook als een statement over hoe bedrijven ons levens infiltreren met reclame. “Ik laat zien hoe bizar reclame eigenlijk is,” zegt hij. “Maar tegelijkertijd ook dat je met sponsoring zo’n beetje alles kan doen.”

