Een kwantumfysicus brengt de festisjes van Reddit in kaart met machine learning

Als er een Bijbel voor festisjes zou bestaan, dan hebben we die misschien wel gevonden: een soort boomdiagram waarin je alle specifieke seksuele interesses kunt vinden die op meer dan duizend subreddits worden besproken, van r/GoneWild tot r/bizarresex.

Piotr Migdal, een datawetenschapper met een PhD in kwantumfysica, zit erachter. Hij schreef in de beschrijving van het project dat de boom een visualisatie is van een bestaande dataset van NSFW-subreddits, die oorspronkelijk bedoeld was om machine-learningmodellen te trainen.

In een e-mail zegt hij dat er in totaal 1.505 subreddits in de boom zijn opgenomen. Er missen er wel een aantal, waaronder r/blueberry of alle soorten scheetporno. Dat komt wellicht doordat ze niet in de dataset of het visualiseringsproces waren opgenomen.

De boom is geen perfecte weergave van alle kinky uithoeken van Reddit – ook zeer specifieke voorkeuren (zoals voor bosbessen) werden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Maar als je de subreddits zo op een rijtje ziet, is wel duidelijk te zien hoe gevarieerd, complex en soms verontrustend onze seksuele voorkeuren kunnen zijn.

De breedste categorieën in de boom zijn termen als ‘lichaamsdelen’ en ‘leeftijd’, en vanuit daar wordt alles opgedeeld in steeds specifiekere subreddits. ‘Lichaamsdelen’ wordt bijvoorbeeld eerst verdeeld in bovenlichaam en onderlichaam (kont, genitalieën, anus, heupen, voeten, benen), en onder ‘genitalieën’ valt bijvoorbeeld de penis en de vulva. En daarna: grote of kleine penissen, vulva’s met veel haar of juist niet. Grote en kleine borsten, met of zonder implantaten, of borsten vanuit specifieke hoeken – denk aan subreddits als r/SideBoob en r/Underboob.

Uiteindelijk eindig je op zeer specifieke subreddits als r/girlsinpinkundies, r/hotamputees en r/showerbeergonewild. Voor ieder wat wils.

“Hoewel de menselijke seksualiteit een gevoelig onderwerp is, ben ik ervan overtuigd dat het moet worden besproken, in plaats van dat we het vermijden en als taboe blijven zien,” schreef Midgal in de blogpost over het project. Eerder schreef hij ook een handleiding voor heteroseksuele ‘nerds’ die worstelden met romantische relaties, Dating for Nerds.

“Mijn filosofie is dat datavisualisatie net poëzie is, maar dan met twee auteurs: de maker en de toeschouwer,” zegt hij. Een mooie gedachte bij zo’n knap staaltje op data gebaseerde perversie.