Een lachgasverkoper vertelt hoe hij op festivals makkelijk zesduizend euro per dag binnenharkt

Lachgas is booming. Uit een onderzoek van Trimbos bleek dat steeds meer jongeren en jongvolwassenen lachgas gebruiken als roesmiddel. En waar kan je dat nou beter doen dan op een festival? Sinds lachgas geen geneesmiddel meer is maar een genotsmiddel neemt het gebruik op festivals toe. Deze verandering van de regels voltrok zich in 2016. Daarom is het verkopen en gebruiken van lachgas voor recreatief gebruik nu niet meer illegaal en kun je het gewoon overal kopen. Bij de Makro bijvoorbeeld, waar je slagroompatronen tussen de wasmiddelen en het snoepgoed kunt vinden. Maar ook de kleinere ondernemer waagt zich aan het op legale wijze verkopen van lachgas. Omdat we wel eens wilden weten hoe je effectief inspringt op deze opengebroken handel spraken we met de man van de snelgroeiende onderneming LachgasXL. Luuk van Maelen zette dit bedrijf op nadat de verkoop en het gebruik van lachgas legaal werd. Samen met zijn compagnon Mark Stals staat hij op allerlei festivals met een ballonnenbar. Een stand waar je als festivalbezoeker lachgas per ballon kan kopen. Ik belde hem op om te vragen of er veel geld te verdienen valt aan de lachgas-business, en of ze zelf wel eens een ballonnetje nemen.

VICE Money: Hoi Luuk, sinds wanneer verkoop je lachgas?

Luuk: Dit doe ik sinds de wetswijziging van juli 2016. Het Europees hof heeft toen besloten dat lachgas niet langer onder de Geneesmiddelenwet valt. Op dat moment werd het legaal en is de handel opengebroken.

En toen greep jij je kans?

Nou, ik besefte niet meteen dat er een nieuw soort business voor het oprapen lag. Het kwam eigenlijk door mijn compagnon. Hij werd benaderd door een festival met de vraag of hij geen lachgas voor ze kon regelen. Dat heeft hij gedaan en daar heb ik hem bij geholpen. We hebben een leverancier gezocht en de benodigde spullen ingekocht. Zo begon onze business. Ik was op dat moment nog gewoon fulltime accountmanager.



Goh, mij wordt nou nooit gevraagd om lachgas te regelen voor een festival.

Haha ik snap dat het verdacht klinkt. Maar voordat het legaal werd verkochten we het echt niet. En als ik het wel deed ga ik dat natuurlijk niet bekennen in een artikel.

Dat begrijp ik, wat heb je nodig om op een festival ballonnen te verkopen?

Wij gebruiken lachgas-flessen en spuitpistolen om de ballonnen mee te vullen. Slagroompatronen gebruiken we niet omdat dat veel te lang duurt. We willen mensen natuurlijk niet eindeloos in de rij laten staan. Daarnaast hebben we warmwater-bakken. Want als je flink gaat tappen dan kunnen de flessen te koud worden.

Is dat gevaarlijk?

Zolang je het gas maar in een ballon doet hoef je je geen zorgen te maken. Instanties waarschuwen vaak voor mogelijke bevroren longen en lippen door te koude flessen of patronen, maar dit gaat altijd over mensen die rechtstreeks uit een slagroompatroon of een fles inhaleren. Het maakt voor de veiligheid dus niet uit dat onze flessen koud worden. Maar de druk van zo’n fles wordt dan verlaagd waardoor het gas tappen een trager proces wordt.

Verdien je veel geld als je een dag op een festival ballonnen staat te verkopen?

Meestal nodigt een festival ons uit om ballonnen te komen verkopen. Dan verdelen we de winst. Zo krijgen zij een extra zakcentje zonder er iets voor te hoeven doen en slaan wij er ook een slag uit. We verdelen de omzet. Vaak hanteren we 40 procent voor het festival, 60 procent voor ons. Dit omdat wij ook alle inkoopkosten betalen. Maar dit verschilt echt per situatie. De ballonnen verkopen we voor zo’n 3 tot 5 euro per ballon. Dit hangt af van hoe groot de ballon is. Soms verkopen we er 15000, soms geen enkele.



Klinkt als goede business, ben je veel geld kwijt aan de inkoop?

Waar ik inkoop en voor hoeveel hou ik voor me. Ik wil de concurrentie natuurlijk niet naar mijn leverancier leiden. Maar je mag best het gemiddelde op internet opzoeken. Als je de flessen eenmaal hebt, hoef je alleen nog maar het gas te kopen. Dan is het goed betaalbaar. ( Red: 15 kilo lachgas inclusief fles kost op internet 725 euro. Hier kan je 1800 ballonnen uithalen, dat geeft Luuk als hij 4 euro per ballon vraagt een omzet van zo’n 7200 euro en bijna 6500 euro winst per gekochte fles.)

Als ik zo op internet kijk krijg ik zelf wel een idee van de inkoopkosten en de winst, maar valt er ook buiten het festivalseizoen aan lachgas te verdienen?

Ja. Buiten het festivalseizoen zijn er namelijk genoeg festivals en feesten. Nu zijn er meer outdoor festivals en straks vooral indoor-feesten. Het maakt niet echt uit welke tijd van het jaar het is. Toch is het lastig om er echt rijk van te worden, omdat we zoveel concurrenten hebben. Die proberen we te slim af te zijn door een goede en bereikbare site te hebben. Hierop bieden we overigens niet alleen festival verkoop aan. We verkopen online ook alles wat je nodig hebt om zelf ballonnen te maken.

En wat nou als lachgas ineens minder populair wordt?

Het is nu een hype en misschien is het volgend jaar weer voorbij. Dat weet je niet. We hebben wel een spaarpot voor als het even wat minder gaat. Zo houden we ons bedrijf hopelijk gezond. Natuurlijk zou het kunnen dat er in de toekomst niet meer te verdienen valt aan lachgas. Want zo spannend is het niet. Ik heb in het verleden ook wel eens een ballonnetje gedaan. Je hebt voor 30 seconden een roesje en dan is het weer klaar. Ik drink liever een glaasje bier.

Hebben jullie nooit problemen gehad met de politie?

Nee, want het gebruiken en verkopen van lachgas is legaal. Ook staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en betalen we netjes inkomstenbelasting. Er valt dus weinig op ons aan te merken.

