Een lesje atten van de Amsterdamse barman die iedereen onder tafel drinkt

Een aantal maanden geleden was ik met twee huisgenoten in een kroeg in de Voetboogstraat in Amsterdam. Het was een klein café, met in het midden een lange bar waaraan wat mensen een drankspelletje met dobbelstenen en kleine zwarte bekertjes speelden.

Nadat we een aantal rondjes hadden besteld en ik de vierde bestelling plaatste, stonden er naast de drie vaasjes waar ik om vroeg ook twee extra fluitjes. “Die zijn voor ons samen,” zei de barman op samenzweerderige toon, en hij wees naar mij. “We gaan een wedstrijdje atten.” Ik stemde vol goede moed in. Vervolgens werd ik keihard ingemaakt.

Atten is een kunst die ik nog niet onder de knie gekregen heb, wat van mij – in alle eerlijkheid – een halfbakken vent maakt. Ik besloot Rob Rijnholt (34), de legendarische atter die al vier jaar bij Café Nota Bene achter de bar werkt beschonken studenten onder tafel drinkt, in een nuchtere staat op te zoeken zodat hij me kon leren hoe ik in godsnaam in één teug een biertje achterover sla.

Rob Rijnholt en zijn zelfverzekerde gezichtsuitdrukking, enkele seconden voordat hij me opnieuw verslaat. Alle foto’s door Alwin Sinnema.

Rijnholt vertelt: “In mijn studententijd leerde ik de eigenaar van dit café kennen toen we allebei achter de bar werkten bij Meander, een hele populaire kroeg in mijn studententijd. Op maandag was het studentenavond, met biertjes voor tachtig cent,” vertelt Rijnholt. In dat café legde hij de basis voor zijn ad fundumskills, en ondanks dat hij nu als advocaat Internationaal Sportrecht werkt, kan hij het werk achter de bar niet missen. “Ik werk hier een paar vaste avonden. Ik kan natuurlijk niet op kantoor werken als ik de nacht van tevoren tot laat achter de bar heb gestaan en een aantal bier heb weggetikt.”

Na het vwo ging Rijnholt een tijdlang in een bar in Spanje werken. “Alles ging daar per meter, en als mensen tien bier bestelden, kregen ze er dertien. Ik liep rond met dienbladen vol pitchers, soms stapelde ik er drie op elkaar. Het gebeurde vaak dat mensen me een biertje aanboden, en dan had ik twee keuzes: heel snel opdrinken of afwijzen. Ik werkte er natuurlijk vooral om een leuke tijd te hebben, dus afwijzen was geen optie. In die tijd merkte ik dat ik mijn keel heel goed kon openzetten en heel snel kon drinken.”

Iedereen die bij Nota Bene werkt – op de eigenaar na, want die drinkt geen bier – kan heel snel drinken. Rijnholt is de snelste. Collega’s waren eerst minder snel, maar hebben het zich aangeleerd. Het is dus mogelijk, ik heb goede hoop.

Tip 1: Gewoon je keelgat durven openzetten Laten we beginnen bij de techniek die Rijnholt hanteert: je keel openzetten. Dat hoor ik wel vaker van mensen die goed kunnen atten: ze kunnen moeilijk uitleggen wat ze precies doen en zeggen iets in de aard van: “Ik weet niet precies wat ik doe, je moet gewoon oefenen en durven.” Bij mij borrelt dan altijd de vraag op of ze de truc simpelweg niet willen delen, of het echt niet kunnen.

Ik besluit die tip toch maar op te volgen en simpelweg het glas bier mijn strot in te kiepen. Nadat mijn longen (en mijn nek, en de volledige bovenkant van mijn overhemd) zich vullen met bier en ik hoestend en proestend mezelf probeer te redden van de verdrinkingsdood, concludeer ik dat ik de kunst van het drinken nog niet beheers. Ik heb techniek nodig.

Tip 2: Een beginnend atter oefent best met ijskoud bier Volgens Micha, een collega van Rijnholt, is het ook beter om goed koud bier te hebben. Bier dat niet goed koud is, schuimt namelijk meer, en schuim is de vijand van iedere goede atter. Het duurt langer voordat het schuim weg is en je krijgt er razendsnel een volle buik van. Daarnaast smaakt koud bier ook stukken beter dan lauw pils.

Tip 3: Schep resterend schuim uit je glas Opnieuw: schuim vermindert de snelheid waarmee je een biertje kan atten. Rijnholt schept voor het atten met zijn vinger het schuim uit zijn glas. Dat ziet er misschien gek uit, maar zal wel helpen.

Tip 4: Wat je ook doet, probeer tussendoor geen slokken te nemen “Ik kan mijn keel ook niet openzetten hoor,” zegt Micha, terwijl ik de restanten van een ander mislukt achterovergeslagen biertje van mijn kaken veeg. “Ik neem gewoon erg snel grote slokken. Als het bier van de ene slok nog in mijn keel zit heb ik de volgende al in mijn mond.” Micha is ook heel snel, maar niet zo snel als Rijnholt, die zoals het een professioneel atter betaamt, geen enkele slok neemt. Het bier moet in principe zonder enige hindernis door je keelgat kunnen stromen.

Tip 5: Adem door je neus Rijnholt geeft nog een andere tip: adem door je neus, anders verslik je je bij het openzetten van je keelgat. Handige tip, die kan voorkomen dat je zoals ik daarnet belachelijk proestend boven een toog hangt.

Op deze tips na is het enige wat ik volgens Rijnholt nog nodig heb voldoende oefening. Net als bij alle andere dingen in het leven – sport, seks, een burrito eten zonder dat de onderkant ervan opengaat – moet je trainen om beter te worden. Als je regelmatig zo snel mogelijk drinkt, gaat het vanzelf beter.

Ik besluit na zijn tips onmiddellijk tot actie over te gaan, en daag Rijnholt uit om een biertje tegen me te atten. Hij tapt ze met een gezicht dat zegt: “Droom verder, vriend.” Met zijn vingers schept hij wat van het schuim uit zijn glas. Ik volg zijn voorbeeld. Voordat we het glas aan onze lippen zetten, neem ik mijn stopwatch erbij.

0,79 seconden na het startsein staat het glas van Rijnholt alweer op de bar. Hij drinkt sneller dan de gemiddelde gootsteen. Ondertussen ben ik nog mijn eerste slok aan het doorslikken. Shit, slikken mag niet. Mijn slokdarm doet het op automatische piloot. Ik probeer me te focussen op het ademen door mijn neus, en er druipt al heel wat minder bier langs mijn mondhoeken en veel meer daadwerkelijk in mijn mond.

Ik boek vooruitgang, maar in de tijd die ik nodig had om dat biertje weg te tikken had Rijnholt er makkelijk drie kunnen drinken. Ik moet nog heel veel oefenen.

“Dit betekent niet dat je je nu elke avond compleet naar de klote moet helpen,” zegt Rijnholt er nog bij. “Ik drink op een avondje achter de bar een stuk of acht à negen bier, maar de sleutel tot tussendoor niet van je stoel vallen, is voldoende water drinken. Ik drink tussen mijn bier door heel veel water en als ik niet aan het werk ben drink ik vrijwel niet – ik ben natuurlijk gewoon advocaat, en ik moet een beetje normaal kunnen blijven functioneren.

Toch blijft Rijnholt mensen die in zijn kroeg komen drinken met enige regelmaat uitdagen om tegen hem te atten: “We vinden het belangrijk om het gezellig te houden in de bar. Dus om de mensen aan de andere kant van bar een beetje te leren kennen, geven we wel eens iets te drinken weg of we spelen wat drankspelletjes met ze. Sommige collega’s geven een shotje, maar ik wil liever niet te veel sterke drank drinken. Ik blijf toch verantwoordelijk voor de bar. Dus ik hou het bij biertjes, daar word ik niet bezopen van. En die wedstrijdvorm? Dat maakt het gewoon een stuk leuker. Dat snelle drinken is een soort gimmick van deze bar geworden. Dat werkt: mensen onthouden het en denken dat wat eerder aan deze kroeg als ze moeten bedenken waar ze heen gaan. Het is een marketingdingetje. Gewoon een aardigheidje.”