Een lesje realness met Zwangere Guy

We ontmoeten Zwangere Guy in zijn natuurlijke habitat: platenzaak Crevette Records in de Brusselse Blaesstraat. Als echte ket is hij hier in de Marollen door iedereen gekend. En voor wie hem niet kent, draagt hij een zelf ontworpen T-shirt met zijn artiestennaam op de achterkant. ZG neemt ons mee naar het hoger gelegen justitiepaleis voor een uitzicht over de stad waarvan hij een onverwacht rolmodel is geworden. Een paar uur eerder was hij nog met Stikstof in New York om er op de Brussels Days onze hoofdstad te promoten.

VICE: Guy, hoe was je trip naar de VS?

Zwangere Guy: Goed. Het publiek was zeer aangenaam verrast. Ze waren echt blij met wat ze zagen en hoorden. We hebben veel respect gekregen van de mensen in de zaal en iedereen was positief. Ik heb de luxe en de chance gehad om juist naar Tokyo en naar New York te reizen. New York is mooi maar Amerikaans en Amerika intrigeert mij niet zo hard. Tokyo was een grotere cultuurshock.

Voor welk publiek treedt je het liefst op?

Voor een niet te serieus publiek. Mensen die zichzelf ook niet te serieus nemen. Als ik bijvoorbeeld in Gent speel, gaan mensen loco. In Leuven ook. Maar Brussel blijft een speciaal gevoel. Mijn fans van beide taalgroepen gaan daar altijd vanaf de eerste seconde helemaal dom, maar dom in de positieve zin. Gewoon beat en dansen. Vlamingen zijn bescheidener. Maar ik speel overal even graag.

Zo sta je op het podium van Fire Is Gold op 23 juni, kijk je ernaar uit?

Jazeker, het is de eerste keer sinds Japan dat Zwangere Guy een soloshow geeft. Hier en daar heb ik wel een paar tracks gerapt, maar dit wordt de eerste volledige set sinds acht maanden. Dat gaat vlammen geven.

Welke andere artiesten wil je daar gaan zien?

Ik denk dat de dj-sets van Hakim, Faisal en Black Mamba de moeite waard zullen zijn. Voor liveoptredens raad ik sowieso Blu Samu en Isha aan. Ik denk dat Kalash ook wel hard gaat zijn. De muziek van Jacin Trill vind ik echt heel bizar, maar ik ben best benieuwd naar wat dat live geeft.

Sinds vorig jaar is de Belgische hiphopscene booming, vrees je er niet voor dat het genre te mainstream wordt?

Ik denk dat het al zover is. Sommige rappers zijn nu heel commerciële muziek aan het maken, weinig persoonlijke rap. Op de plaat van Caballero & JeanJass – Double hélice 2 – was er maar één lied dat ik echt real vond, waar Caba in het begin Spaans rapt. Ik denk dat Roméo Elvis zich momenteel wat probeert heruit te vinden met de plaat die er nu aankomt zonder Le Motel.

Ik geloof in de eerlijkheid van een artiest en zolang dat die goed is, kan het mij niet schelen of je mainstream bent of niet. Wat ik zeker niet ga doen is iemand na-apen, want het begint allemaal zo hard op elkaar te lijken. Hiphop is niet meer underground, maar anderzijds is het belangrijk dat lokale artiesten in de kijker worden gezet en momenteel is dat dus met hiphop, terwijl het vroeger heel lang rock is geweest en dance en techno. We zullen binnen een paar jaar zien wie echt is gebleven en wie niet.

Je bent maar tot je veertiende naar school geweest, terwijl andere rappers uit een artiestenwereld komen. Begint rap niet elitair te worden?

Ja, dat gevoel heb ik ook, maar de echte hiphopfan die op zoek is naar realness kan daar nog steeds een onderscheid in maken. Ik vind zeker niet dat je zwart, Latin of Mokro moet zijn of uit een ghetto moet komen om rap te maken, maar je moet je plaats kennen. Het heeft geen zin om anderen te gaan beoordelen als je weet dat het binnen een paar jaar gedaan is. Sommigen gaan door, anderen vallen af. Je m’en fous eigenlijk, als je maar eerlijk bent met jezelf, dan komt er eerlijke muziek uit.

Ik moet ook mijn plaats kennen, dat zal duidelijk worden op mijn nieuwe plaat. In Outfit van me Daddy vallen wel een paar woorden over mijn geschiedenis, maar nu gaan er echt tracks over gemaakt worden. De eerste plaat van Zwangere Guy was een beetje rijmen om te rijmen, de tweede gaat veel eerlijker zijn, meer inhoudelijk.

Welk nieuw talent raad je aan voor fans die op zoek zijn naar die realness?

Er is een gast uit Gent die heel goed bezig is: VLB. Ik denk ook aan Berry Bart. Die heeft nu met Berry x Sham een tape uit, maar Berry Bart moet solo iets brengen. Van Jay MNG en Venlo ben ik ook fan. En je moet zeker naar Luie Louis luisteren. Talent genoeg.

