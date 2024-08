Een lesje wederzijdse toestemming voor dummies van Trixie en Katya

Een nogal belangrijk onderdeel van een gezond seksleven, naast de vanzelfsprekende noodzaak van veilige seks, is het rekening houden met de wensen van de ander, en te respecteren wat de ander wel (en misschien belangrijker: niet) wil doen. Wederzijds respect tijdens seks is een absoluut minimum vereiste om ‘het te doen’, en om überhaupt een fatsoenlijk mens te zijn. Maar hoe komt het dan dat alsnog zovelen de mist ingaan als het over consent gaat?

We leven misschien in het jaar 2018, maar er zijn nog steeds mensen die niet begrijpen hoe wederzijdse toestemming werkt. Gelukkig zijn Trixie Mattel en Katya Zamolodchikova er om het concept nog eens duidelijk uit te leggen.

Videos by VICE

Trixie en Katya spelen en aantal mogelijke scenario’s na om uit te leggen wat wel en vooral wat geen wederzijdse toestemming is. Ook leggen ze uit wat respectvolle en onrespectvolle manieren zijn om mensen te vragen of ze zin hebben in seks met je. En of dat nou tijdens een geinig gesprekje is op de kermis of bij een toevallige ontmoeting op kantoor, je moet je altijd bewust zijn van grenzen. En nee, dat een vrouw dronken is betekent niet automatisch dat ze je wil.

