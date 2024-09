Een lichaamstaalexpert analyseert het gluiperige gedrag van Trump

Nu de storm weer is gaan liggen, stellen we de vraag die op ieders lippen brandt: waarom stond Trump zo gluiperig te loeren achter Clinton?

Gluiperig loeren – het is iets wat enge mannetjes doen vanuit de bosjes, of vlak voor ze hun lange regenjas opentrekken. Of denk aan mensen die constant met hun tong hun lippen nat houden; gluiperds die op de loer liggen zijn net zo vies en eng als een clown op een kinderpartijtje, of mensen die zonder sokken leren schoenen dragen. Koude rillingen krijg je ervan.

Waarschijnlijk was het niet de bedoeling van Trump om ‘gluiperd’ toe te voegen aan de lijst van karaktereigenschappen die een president moet hebben. Maar terwijl hij afgelopen zondag tijdens het tweede presidentiële debat het podium afstruinde, als een hongerige hyena die zich verdekt opstelt achter zijn prooi, en soms stilstond als een standbeeld en met een dode blik naar het achterhoofd van Clinton bleef staren, vroeg het hele internet zich af: wat gebeurt hier?

“Heyyyyyyy Donald. Kan je alsjeblieft niet zo gek achter Hillary gaan staan staren?” vroeg een Twitteraar. “Als Trump zogenaamd zo’n gentleman is en vrouwen respecteert, waarom staat hij dan zo gluiperig te loeren naar Clinton? Hij lijkt wel een psychopaat!”, twitterde iemand anders. Na afloop werd Clinton gevraagd naar hoe ze het debat had gevonden, en ze omschreef Trump toen als ‘zeer aanwezig’ – net als eczeem wat maar niet weg gaat, of een handtastelijke baas bijvoorbeeld.

Te dichtbij komen en gluiperig naar iemand staren is een tactiek die vaak gebruikt wordt door pesters – iemand kan zich er klein door voelen, en bedreigd,” vertelt lichaamstaalexpert Robin Kermode. “Terwijl Clinton aan het woord is, loopt hij op de achtergrond van de ene kant naar de andere kant van het podium, waarmee hij de aandacht van het publiek naar zich toetrekt.”

Kermode legt uit dat alle fysieke maniertjes van Trump erop gericht zijn om zijn tegenstander te imponeren, te bedreigen zelfs. Hij is niet een zielig sneu mannetje dat aan de kant blijft staan gluren, hij is een gluiperd die precies op zijn doel afgaat. “Hij beweegt als een bokser in de ring – en boksers bewegen niet voor niets op die manier, daardoor kunnen ze beter de klappen ontwijken. Het is behoorlijk gluiperig inderdaad,” concludeert Kermode.

Trumps gezicht vertoont pure afschuw, terwijl hij op de loer ligt als Clinton aan het woord is. “Elke keer als zij iets zegt,” vertelt Kermode, “knakt hij zijn nek, duwt hij zijn kaak naar voren, en gaat hij met zijn hoofd naar achter. Ook perst hij zijn lippen op elkaar. Dit laat mij zien dat hij geen evenwichtige man is.”

Als we aan Kermode vragen om Trumps tactiek in één woord te omschrijven, zegt hij: “Schoolpleinpestkop. Het is echt typisch dat gedrag dat je ziet op een schoolplein.” Hij laat zien hoe dit werkt bij het moment dat Trump dreigt met een onderzoek naar Clintons privémails. “Hij zegt: ‘Ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen, maar ik zeg het toch,’ en dan draait hij zich van haar af. Dat is precies hoe pestkoppen het doen op het schoolplein, voordat ze zich weer omdraaien en een stoot uitdelen.”

Donals Trump aan het gluipen. Beeld via Twitter

Terwijl hij dat doet, haalt Trump diep adem. “Het is bijna alsof hij naar lucht hapt voor hij gaat slaan. En net als bij alle pesters, heft hij zijn kin op in de lucht. Dat is precies hoe dieren zich gedragen als ze een gevecht uitlokken.” En dan, precies op het uitgelezen moment, slaat Trump toe: hij kondigt een speciale aanklager aan die de mails van Clinton gaat onderzoeken.

Kermode vindt ook de manier waarop Trump zijn microfoon vasthoudt opvallend. “Heel lichtjes, terwijl zijn lichaamstaal heel bedreigend is – passief-agressief noemen we dat.”

Het debat van zondag, het meest venijnige tot nu toe, begon al met Trump en Clinton die geen handen wilden schudden. Kermode analyseert de manier waarop ze naar elkaar toelopen op het podium, en ziet al meteen de kleine aanvallen van Trump: “Hij doet iets wat bijna niet opvalt, maar wat bedoeld is om agressie te tonen, om te intimideren. Hij loopt naar haar toe en leunt dan naar voren met zijn linkerschouder en linkervoet. Dat is net alsof je zegt: ‘Ik zou het niet proberen als ik jou was.’

Kermode vindt dat Clinton uitstekend omgaat met het lompe gedrag van Trump. “Ze doet er goed aan om geen emotie te tonen, want het is een slecht plan om je te laten intimideren door een pester. De enige opties voor haar zijn of niet reageren, of er een beetje om lachen.” En wat ze het beste kan doen? “Zorgen dat ze een fonkeling in haar ogen heeft. Daardoor drijft ze een beetje de spot met hem, en komt zijn gedrag belachelijk over.”

Kermode vertelt dat hij niemand zou adviseren zich te gedragen als Trump, en al helemaal niet als je gaat voor zo’n publieke functie. “Met dit soort cartoonachtig gedrag, dat zogenaamd typisch mannelijk is, jaag je minstens de helft van je publiek van je weg. Als je een sterke leider wil zijn, moet je laten zien dat je ook degene met wie je in gesprek bent respecteert.”

“Het feit dat Trump deze pestkop-tactiek inzet, en zich daarmee profileert als een gluiperige schurk, doet ons de vraag stellen: willen we dat een gluiperige schurk de baas van de wereld wordt?”

