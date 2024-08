Een lid van een Iron Maiden-coverband met clownsthema is opgepakt voor drugssmokkel

Hou je vast, want dit is een verhaal. Een gast die in Powerclown zingt, een Iron Maiden-coverband die verkleed gaan als clowns, is opgepakt in Japan. Hij wordt beschuldigd van een poging tot het smokkelen van bijna tien kilo drugs, ter waarde van 7 miljoen dollar (ruim 5.8 miljoen euro), in zijn gitaarkoffer. Ik verzin dit niet.

De Canadese nieuwssite Global News meldt dat Daniel Whitmore, 44 jaar oud, werd opgepakt op het Japanse vliegveld Narita Airport in december op verdenking van drugssmokkel. Na zijn arrestatie plaatsten de andere bandleden een verklaring op Facebook.

Sketchy Klown, blijkbaar de woordvoerder van de band, schreef: “De vlaggen hangen halfstok in de circustent. Ik verzeker je, de frons op onze gezichten is echt. Geschminkt of niet. We kunnen alleen maar hopen op het beste voor hem.’’

Mr. Klown vervolgt:

“Hoewel wij de acties niet goedkeuren, of andere mensen aanraden zo’n dwaze actie te ondernemen, hopen we wel op het beste voor onze met smurrie beschilderde maatje. We hopen dat door een wonder hij het voor elkaar krijgt om zich weer in zijn piemelroze broek te hijsen en naar huis danst om de confrontatie met deze nieuwe vorm van muziek, die hij zelf heeft gecreëerd, aan te gaan.”

Sorry, ik bleef hangen bij het stukje waar iemand die Sketchy Klown heet het heeft over een ‘piemelroze broek’, mij ben ik nu wel klaar. Lees het hele bericht hieronder: