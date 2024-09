Een liefdesbrief aan animatie van de regisseur van The Iron Giant en Ratatouille

In een nieuwe filmessay van Kees van Dijkhuizen, Jr. vertelt animatiegrootheid Brad Bird over zijn passie voor het animeren. De regisseur, wiens eerste bioscoopfilm de geliefde cultfilm The Iron Giant (1999) was en de tweede de zo mogelijk nóg meer geliefde blockbuster The Incredibles (2004), geeft advies uit filmcommentaren en BTS-documentaires en legt uit waarom sommige tekenfilms en animatiefilms zo oppervlakkig voelen, en waar ze volgens hem de fout in gaan. In de tussentijd zijn relevante scenes van zijn eigen films te zien die als illustratie voor zijn argumenten dienen, vernuftig gemonteerd door Dijkhuizen, een 23-jarige Nederlandse filmeditor die onlangs afstudeerde aan de Filmacademie.

“Een van de fouten die mensen vaak maken met animatiefilms is dat ze te verliefd zijn op de mogelijkheid de zwaartekracht op te heffen,” vertelt hij, terwijl we zien hoe de personages uit The Incredibles bewusteloos uit een brandend vliegtuig naar de zee onder zich vallen. “Maar als je de zwaartekracht ontkent en later in de film gevaar moet voelen, dan maak je het jezelf heel moeilijk om het publiek te overtuigen.”

Volgens Bird ligt de ware sterkte van animatie in het vermogen over te brengen “hoe dingen voelen in plaats van hoe dingen zijn.” Na zijn Ratatouille uit 2007 regisseerde Bird actiefilms als Mission Impossibe: Ghost Protocol (2011) en Tomorrowland (2015) – beiden niet de grootste successen. Misschien is het wel die focus op het gevoel waarom hij besloot terug te keren naar zijn geliefde kunstvorm van animatie. Op zijn IMDb staat te lezen dat hij twee toekomstige projecten gepland heeft staan: The Incredibles 2 (2018) en een nieuwe Pixar-film over de aardbeving van San Francisco van 1906. Bekijk Dijkhuizens ode aan de filosofie van Bird hieronder:

