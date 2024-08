Een luchtig gesprek met die beveiliger die viral ging met z’n scheten

De winnaar van het internet deze week is sowieso de beveiliger van een ziekenhuis in Florida, die de afgelopen zes maanden publiekelijk zijn gore doch perfecte scheten filmde en op Instagram zette. De 31-jarige man heeft van zijn enorme succes (hij heeft al ruim 45.000 volgers) inmiddels in een lucratief merk gemaakt, te weten The Fart Authority, zoals geschreven staat in zijn Insta-bio.

Zijn voornaam is Doug (hij wilde zijn achternaam noch de naam van het betreffende ziekenhuis vertellen aan VICE), maar op Insta staat hij bekend als Paul Flart – een verwijzing naar Paul Blart, de hoofdrolspeler in de comedy Paul Blart: Mall Cop, over een beveiliger van een winkelcentrum. Doug lijkt overigens ook echt behoorlijk op Paul Blart, gespeeld door Kevin James (van The King of Queens, weet je wel).

Afgelopen woensdag verscheen een compilatie van zijn meest legendarische flatussen bovenin het r/video’s-forum op Reddit, waardoor het filmpje honderdduizenden views pakte. Nu heeft hij volgers van over de hele wereld. “Dit hoeft voor niemand te worden vertaald, het is gewoon geinig,” vertelde hij VICE via de telefoon.

Als je zijn bijna twee minuten lange kringspierconcert aan kan, zul je jezelf al snel betrappen op een analyse van de verschillende aspecten van Flarts anale uitingen. Ze variëren van korte, platte knalletjes tot lange, diepe loeiers. Uit de reacties op YouTube blijkt dat veel mensen initieel klikten uit pure walging, maar uiteindelijk de schoonheid en lol er wel van in zien. “Het is alsof je een romantisch audioboek luistert, maar dan ingesproken door Terrance & Phillip,” aldus een enthousiaste kijker.

Het begon allemaal toen Flart van Florida naar New Jersey verhuisde om zijn moeder bij te staan na de dood van zijn vader. Hij zag dat er veel banen in de beveiliging waren, dus besloot hij zijn licentie te halen. Zijn baan bij het lokale ziekenhuis was zijn tweede klus als beveiliger, en hij zei dat het management zo dol op hem was dat ze hem achter de balie wilden als eerste contactpunt voor bezoekers. Hij is aan de telefoon erg charmant, dus het is makkelijk om voor te stellen hoe zijn warmte van pas komt in de nare omgeving van een ziekenhuis. “Ik stel mensen altijd gerust, en probeer ze te laten lachen,” vertelde hij. Toen hij eenmaal achter de balie zat, had hij genoeg dode momenten tussen de drukkere uren.

Op een rustig moment tijdens zijn dienst had Flart een openbaring. “De lobby heeft een geweldige akoestiek, en iedereen laat natuurlijk weleens een scheet. Op een dag liet ik er een die prachtig resoneerde, en de keer daarna besloot ik het op te nemen en naar mijn groepschat te sturen,” zei hij. Zijn vrienden vonden het geweldig, en zeiden dat hij ermee het internet op moest. Er volgde een brainstorm over zijn artiestennaam, waar de naam Paul Flart uitkwam.

Op 25 maart 2018 postte hij zijn eerste werk op Instagram. Zes maanden lang bleef hij scheten laten tijdens zijn ziekenhuisdiensten, die hij publiceerde voor een klein, maar loyaal publiek van 500 volgers. En toen ontplofte zijn account.

Op 19 augustus schoot het Instagram-account van Flart van 500 naar 5000 volgers. De reden hiervoor? De populaire mannensite, Barstool Sports, had zijn video’s verzameld, en op verschillende sociale kanalen gepubliceerd. Een paar dagen later waren die 5000 volgers verviervoudigd. Zijn bevlogen aanhangers reageren enthousiast op zijn ruftvideo’s. @ceytsprivetdrv schreef: “Gewoon een klein toetertje.” En, “Dat was een natte wind,” merkte @nick_drumtechnick op.

Flart zegt dat sinds de enorme groei van zijn Instagram-account, de reacties in zijn DM ook een stuk persoonlijker zijn geworden. “Ik heb berichtjes uit Nederland, Duitsland en Engeland, ze zeggen allemaal dat dit het vetste is dat ze ooit hebben gezien. Het geeft hun hele dag een boost. Sommige mensen zeggen dat ze soms zo’n kutweek hebben, en als ze dan mijn video’s zien, ze enorm moeten lachen en het ze weer vrolijk maakt, dat vind ik geweldig. Daar doe ik het allemaal voor,” zegt hij. “Uhm, er was één jongen, ik denk dat hij een grapje maakte, maar hij zei ‘door jou ben ik gestopt met het gebruiken van heroïne.’”

Maar zoveel bekendheid eist ook z’n tol, en Flart heeft dat al aan de levende lijve mogen ondervinden. Toen hij donderdag op z’n werk kwam, moest hij zijn penning en uniform inleveren, een belangrijk onderdeel van zijn iconische ‘fartwork’ decor. Hij livestreamde zijn ontslag op Instagram.

De beelden hierboven zouden zo uit de film Office Space kunnen komen. Zijn baas wil dat hij stopt met filmen, waarna Flart kalmpjes laat weten dit niet te willen doen. Dan zegt hij dat Flart het beveiligingsbeleid van het bedrijf meerdere malen heeft geschonden doordat hij “met grote regelmaat” zijn telefoon op werk gebruikte. Daarbij filmde hij zichzelf ook nog eens terwijl hij het bedrijfsuniform aanhad op een privéterrein. Flart gaat nergens tegenin, weigert het verslag te ondertekenen waarop zijn gedrag beschreven staat – “het is nu gewoon niet relevant meer” – en loopt weg.

Flart blijft rustig omdat hij allang over de volgende stappen van zijn virale carrière heeft nagedacht. “Ik ga hier gewoon mee aan de haal en zie wel waar het schip strand,” zegt hij. Er is al Paul Flart merch, en hij heeft een Patreon-pagina. Daarnaast heeft hij vrienden die muziekvideo’s maken en grafische vormgevers ingeschakeld. Hij denkt dat hij in een mum van tijd door managers van Instagram-sterren benaderd zal worden, zoals Sam Leigh die de carrière van Roy Purdy in de lift zette.

“We leven in een maatschappij waar dit nu misschien wel het meest populaire ding is, maar volgende week kan het zo weer verdwenen zijn, tenzij ik meer ga doen dan wat ik nu doe,” zegt Flart. “We zullen content blijven maken. We kunnen een ‘Paul Flart op vakantie’ serie maken – ik doe een Hawaii shirt aan en één of andere hoed op en ik ruft mijn weg door Florida. We blijven gewoon doorgaan.”

Doug is erachter gekomen wie hij echt is: hij is Paul Flart. Om André Gide te quoten: “Het is beter om ontslagen te worden om wie je bent, dan iets te spelen dat je niet bent.