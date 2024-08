Een luid gakkende gans heeft een Brabants xtc-lab verraden

Bang dat je iets van VICE mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je in!

Een 70-jarige man uit het Brabantse dorp Willebroek draait mogelijk voor 3 jaar de bak in, omdat in een loods waarvan hij eigenaar was een groot xtc-laboratorium werd gevonden. De politie kwam het lab mede door een luid gakkende gans op het spoor.

De gans waakte over het erf van de buurvrouw. Bij vreemde geluiden zette de vogel het op een brullen, waarop de vrouw wakker werd. Daardoor zag ze meerdere keren hoe een verdacht busje in het holst van de nacht bij de loods aankwam en weer vertrok. Na verschillende tips kwam de politie eens bij de loods kijken, waarop agenten genoeg grondstoffen voor de productie van 1,2 miljoen pillen vonden.

De eigenaar van de loods is aangehouden, maar zegt zelf onschuldig te zijn. Hij beweert dat hij niets van het xtc-lab afwist, en dat hij zijn loods gewoon verhuurde aan een paar mannen die hij niet kende, die hem de huur cash betaalden en hem verboden in de loods te komen. De advocaat van de verdachte hecht geen enkele waarde aan de verklaringen van de buurvrouw. “Zij kakelt net als haar favoriete huisdier,” zei hij tijdens de behandeling van de zaak.

De agenten die op de eerste melding afkwamen verklaarden overigens dat het in de omgeving van de loods een anijs-achtige geur roken. Die geur is kenmerkend voor de productie van de synthetische drugs. Het zou dus ook kunnen dat de snitchende gans in kwestie niet werd gealarmeerd door vreemde geluiden, maar gewoon dolenthousiast was vanwege de aangename geur. Dankzij Wammes Waggel uit De avonturen van Tom Poes weten we immers dat het voor ganzen niet ongewoon is om een voorliefde voor anijs te hebben.