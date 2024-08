Een man die zich aan een vrouw vergreep, zegt dat hij “het niet kon laten”

Australië houdt zich bezig met de seksuele intimidatie van een 24-jarige vrouw, die op klaarlichte dag voor haar appartement herhaaldelijk op haar billen werd geslagen door een vreemde man. De gebeurtenis werd gefilmd door een beveiligingscamera.

Jesse Ratu, het slachtoffer, merkte na een rondje hardlopen dat ze gevolgd werd naar huis. Even later later sloeg de man haar voor de deur van haar appartement meerdere keren op haar billen.

De man die Ratu aanviel gaf een een onwaarschijnlijke verklaring voor zijn gedrag. “Hij zei iets van: ‘Sorry, ik moest het gewoon doen, je hebt geweldige billen’,” vertelt Ratu aan een Australische nieuwssite.

Het gebeurde bij een appartementencomplex in Southport, een buitenwijk van Queensland. De beveiligingsbeelden laten duidelijk zien dat de man Ratu volgt naar het gebouw. Hij benadert haar met uitgestrekte hand, waarna Ratu hem opmerkt en zich half omdraait. Daarna slaat hij haar vijf keer op haar billen en loopt weg.

“Ik denk dat ik iets zei als: ‘Raak me verdomme niet aan’,” verklaarde ze. Eenmaal terug in haar appartement, vertelde ze haar partner over wat er net was gebeurd. “Ik was overstuur. Toen ik het verhaal begon te vertellen, huilde en schreeuwde ik. Het kwam hard aan en ik realiseerde me eigenlijk toen pas wat er echt gebeurd was.”

De politie van Queensland doet nu onderzoek naar Ratu’s belager. Als hij wordt aangehouden, kan hij worden beschuldigd van aanranding.

Volgens actievoerders tegen intimidatie laat dit voorval goed zien hoe mensen die vrouwen in het openbaar lastigvallen, aanspraak denken te hebben op het lichaam van vrouwen.

“Veel vrouwen hebben last van intimidatie op straat,” zegt Ester van Kempen van Good Night Out, een internationaal initiatief om intimidatie tegen te gaan. “Maar de schaamteloze excuses van deze man, waarmee hij geen oprechte spijt betuigt, laten zien hoe diepgeworteld dit probleem in onze samenleving nog steeds is.”

Van Kempen zegt dat de veelvoorkomende reactie van vrouwen op straatintimidatie – ongeloof in plaats van acute woede – niets afdoet aan de ernst van de daad. “In plaats van te vragen waarom zij hem niet confronteerde, moeten we ons afvragen hoe het komt dat hij op dat moment denkt recht te hebben op het lichaam van een vrouw.”