Een man loste tientallen mensenlichamen op in giftig zuur en dumpte de resten in een zelfgebouwd riool

Het is alweer acht jaar geleden dat Santiago Meza López is gearresteerd door de Mexicaanse autoriteiten. Destijds stond Meza bekend als El Pozolero (“De Stoofpotmaker”). Zo werd hij in elk geval door de regering van President Felipe Calderón genoemd. Hij werd namelijk verdacht van het oplossen van 300 lichamen in natriumhydroxide.

In een persbericht van de juridisch adviseur van de Mexicaanse overheid dat op 25 januari in 2009 werd gepubliceerd, werd Meza López een van de meest roekeloze drugshandelaren genoemd. Er werd gesuggereerd dat er een erg zware straf boven zijn hoofd hing. Bijna tien jaar later is de realiteit heel anders.

Videos by VICE

Uit de informatie, verkregen door VICE News en VICE Español via het Openbaar Ministerie van Mexico, blijkt dat Meza López formeel gezien nog geen straf heeft gekregen, hoewel hij bekend heeft dat hij deze verschrikkelijke misdaad is begaan en al eerder is veroordeeld voor misdaden.

Op dit moment zit hij in het Almoloya de Juárez, een gevang dat bedoeld is voor herintegratie, in de buurt van Mexico-City. Daar rondde hij zijn basisschool af en leerde hij om te schrijven.

In zijn dossier is te lezen dat hij rond de zomer van 2015 een formele gevangenisstraf zou krijgen vanwege zijn betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en andere illegale praktijken. Maar zijn advocaat wist de officiële datum van de uitspraak uit te stellen.

Nu is het zo dat er in het noorden van het land, in het grensstadje Tijuana tot op vandaag de dag menselijke resten uit de grond worden gehaald. Dit zijn waarschijnlijk slachtoffers van Meza López.

Elke keer als het regent, elke keer als de aarde door de een harde wind wordt weggeblazen en elke keer als een groep familieleden van de vermisten met een schep en bijl aan komen zetten om de resten van hun dierbaren op te graven, verschijnen ze.

Volgens Fernando Ecegueda, de president van de organisatie Samen voor de Vermisten (Unidos por los Desaparecidos, in het Spaans), is tot nu toe 16.500 liter organisch materiaal uit de grond gehaald.

De meest recente vondsten zijn dit jaar tussen augustus en oktober gedaan op het land. Daar loste Meza López de lichamen op in zuur. De lichamen waren van de mensen die ontvoerd waren door de Arellano Félix en Sinaloa-kartels, de twee groepen die al zeer lang het drugsverkeer controleren in die stad.

De belangrijkste opgraving – in een gebied dat bekend staat als ‘Het Kippenhok’ – was een paar weken geleden gedaan in een huis net buiten de stad. De opgraving was precies acht jaar nadat Meza López werd opgepakt en opende een nieuwe deur voor de families van de vermisten. De autoriteiten vertelden de families dat er geen dna uit de organische resten kon worden gehaald, maar halverwege augustus vonden familieleden nieuwe graven in Het Kippenhok waar 250 kilo aan botten te vinden was.

Het Kippenhok

Het verhaal van Het Kippenhok begint rond 1996. Meza López werkte toen voor het Arellano Félix-kartel. Hij verzorgde de paarden en deed metselwerk.

Efraín Pérez en Jorge Aureliano Félix ‘El Macumba’, de bazen van de organisatie, nodigden hem uit om een ‘experiment’ te bekijken. Ze gooiden liters water en andere substanties in een ton en vroegen hem om er een koeienpoot in te gooien. Ze vertelden hem om het er zo’n twee uur in te laten. “Ik pakte het, en het vlees was verdwenen,” herinnert Meza López zich.

“Het was waarschijnlijk zo’n zes maanden later toen ze me nog een keer uitnodigden en Efraín vertelde me dat ze nu gingen experimenteren met mensenvlees. “Ik stuur wat mensen om met jou te trainen. Met andere woorden: zodat zij het werk kunnen leren,” vertelt Meza López aan de autoriteiten.

Het eerste lichaam werd opgelost op een nacht in 1996, in een ton van 200 liter water. Ze kleedden hem uit, stopten hem erin, zetten de gasbrander aan en hebben het de hele nacht daar laten staan.

“In het water bleef een dik schuim achter,” zei López. “We stopten de tonnen in een pick-up en gooiden ze weg in het ravijn. Het was nog steeds donker toen we ze erin gooiden. Drie maanden later heb ik het weer gedaan.”

“Ik vertelde hen dat ik het op een gegeven moment niet meer wilde doen,” voegde López toe in zijn verklaring.

Jaren gingen voorbij en Meza López bleef zijn werk doen. Hij leerde anderen zijn methodes. In zijn verklaring legt hij uit dat hij, op een van de locaties – het is niet duidelijk of dat Het Kippenhok is – een riolering heeft geïnstalleerd waar de opgeloste mensenresten werden gedumpt.

“Het was heel moeilijk om de resten te verplaatsen want het woog heel veel. Nadat we ervan af waren, borgen we de tonnen op. We spoelden de riolering door met heet water want de resten bleven in de pijpleiding vastzitten,” herinnerde hij zich.

Meza López zei dat hij maar anderhalf jaar in Het Kippenhok heeft gewerkt en dat er wel eens troepen van het leger langskwamen. Ze vonden echter nooit iets. Hij zei dat het kartel meer dan zeventig lichamen naar die plek heeft gebracht om ze op te lossen.

Hij omschreef Het Kippenhok als een erg landelijke plek die “naast de snelweg naar Tecate (een stad naast Tijuana) lag. Ik weet niet precies hoeveel kilometer daar vandaan. Er ging een pad vanaf het tankstation en die leidde tot een stenen muur. We noemden het Kippenhok omdat ze daar kippen hielden.”

VICE News en VICE Español waren bij de laatste opgraving in Het Kippenhok. Dit is wat we zagen.



Een uitzicht op de Maclovio Rojas buurt, waar Het Kippenhok is gevonden. Foto door Joebeth Terriquez/VICE News.

Een man vertrekt met zijn kruiwagen die werd gebruikt tijdens de opgravingen. Foto door Joebeth Terriquez/VICE News.

Achter deze muur is de ingang van het gebied waar Meza López de lichamen oploste. Foto door Joebeth Terriquez/VICE News.

De ingang van Het Kippenhok, bewaakt door Mexicaans politie. Foto door Joebeth Terriquez/VICE News.

De omgeving van Het Kippenhok werd afgezet zodat niemand tijdens de opgravingen het terrein op kon komen. Foto door Joebeth Terriquez/VICE News.

De muur die om de plek ligt waar 250 kilo aan botten is gevonden. Foto door Joebeth Terriquez/VICE News.

De opgravingen begonnen in augustus, acht jaar na de arrestatie van Meza López. Foto door Fernando Ocegueda/Unidos por los Desaparecidos.

De graven waar menselijke resten zijn gevonden. Foto door Fernando Ocegueda/Unidos por los Desaparecidos.

Tussen de stenen en rotsen liggen kleine stukjes van botten. Foto door Fernando Ocegueda/Unidos por los Desaparecidos.