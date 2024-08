Een Chinese man ontdekte zichzelf op een twintig jaar oude vakantiefoto van zijn vrouw

Een Chinees echtpaar kwam erachter dat ze, zonder het te weten, al jaren samen op dezelfde foto staan. De foto werd elf jaar voordat ze elkaar ontmoetten gemaakt. Er wonen overigens meer dan een miljard mensen in China.

Volgens Channel NewsAsia bladerde het koppel, dat in de stad Chengdu woont, eerder deze maand door foto’s en herkende de man zichzelf op de achtergrond van een kiekje dat zijn vrouw had gemaakt aan het Plein van Vier Mei in Qingdao. De foto was in juli 2000 gemaakt en het koppel zou elkaar pas in 2011 leren kennen en verliefd worden.

“Toen ik de foto zag schrok ik en voelde ik kippenvel over mijn hele lichaam… dat was mijn pose die ik altijd aannam als er foto’s werden gemaakt. Ik heb ook een foto gemaakt waarin ik op dezelfde manier poseer als op de foto van mijn vrouw. Het enige verschil is de hoek waaruit de foto is gemaakt,” vertelde de man, Mr Ye, aan een lokale nieuwsdienst.

Ye bezocht Qingdao tijdens een groepsreis. Hij kon zijn moeders plaats innemen, die op het laatste moment ziek was geworden. Zijn vrouw Xue, bezocht de plaats met haar eigen moeder.

Het koppel, dat ondertussen bekend is geworden met hun verhaal op de Chinese microblogsite Weibo, is van plan om nogmaals naar de plek te reizen en een nieuwe foto te maken met hun kinderen.