Een man schoot zichzelf met een zelfgebouwde raket de lucht in om te bewijzen dat de aarde plat is

Een paar maanden geleden beloofde “gekke” Mike Hughes, een 61-jarige limousinechauffeur, amateur-raketwetenschapper en overtuigd flat earther, om zichzelf in zelfgebouwde raket de lucht in te schieten, om te bewijzen dat de aarde zo plat is als een pannenkoek. Hij had de lancering gepland staan op afgelopen november, maar aangezien zijn missie best wel illegaal was en veel weghad van een zelfmoordactie, werd hij telkens tegengewerkt.

Volgens AP schoot hij zichzelf afgelopen zaterdag de lucht in boven de Mojavewoestijn in de staat Californië. Wonderbaarlijk genoeg leeft hij nog.

Videos by VICE

Om ongeveer half drie ‘s middags klom hij in een raket waarop de opvallende woorden “FLAT EARTH” stonden. Hij wrong zich in het ruimteschip en maakte zijn helm vast. Nadat een vriend hem had geholpen om het luik boven zijn hoofd te sluiten, bereidde hij het lanceersysteem van de raket, dat een beetje leek op een kermisattractie, voor op de lancering. Plots, zonder aankondiging of aftellen, schoot de raket omhoog en vloog hij al snel een 600 meter de lucht in, met ruim 550 kilometer per uur.

Zoals je kan zien in bovenstaande video, die nogal veel scheldwoorden bevat, draaide Hughes zijn raket 180 graden toen hij eenmaal zijn maximale hoogte had bereikt. Daarna kwam de raket terug richting onze, absoluut ronde, planeet. Wetende dat hij dit experiment met zijn dood had kunnen bekopen, gooide Hughes een parachute uit, waardoor hij langzaam terug dwarrelde naar de woestijn. Toch kwam hij nog te rap naar beneden, dus trok hij een tweede parachute open.

Volgens AP werd Hughes gelijk met een ambulance afgevoerd nadat hij geland was. Op de een of andere manier is het hem gelukt om geen ernstige verwondingen op te lopen.

Hij zei tegen AP: “Ben ik blij dat ik het heb gedaan? Ja, ik geloof het wel. Ik zal het waarschijnlijk morgenvroeg voelen en niet uit bed kunnen komen. Ik kan tenminste naar huis gaan en mijn katten zien vanavond.”

Hughes vertelde niet hoe onze planeet er volgens hem uitzag, maar 600 meter boven de grond vliegen is niet genoeg om een ISS-achtig zicht te krijgen op de aarde. Jammer genoeg zijn Hughes en zijn aanhangers geen stap dichter gekomen bij het bewijzen van hun theorie, zeker als je rekening houdt met zwaartekracht.

Hij vertelde aan de LA Times: “Of ik geloof dat de aarde de vorm heeft van een frisbee? Ja, dat geloof ik. Weet ik het helemaal zeker? Nee, en daarom wilde ik de ruimte in.”

Maar, Hughes’ flirt met de dood en zijn hernieuwde waardering voor zijn huisdieren, hebben hem laten nadenken over zijn toekomst. Hij heeft AP verteld dat zijn volgende stap is om mee te doen met de gouverneursverkiezingen van Californië.