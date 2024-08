Een man verstopte zich vanmorgen tussen de bergen kak nadat hij vrouwen had lastiggevallen

De kans is groot dat je op deze zomerfrisse maandagochtend onder de douche bent gestapt en een schoon shirt hebt aangetrokken om te gaan werken. Of misschien ben je op vakantie, en ben je na een duik in het zwembad naar een Frans bakkertje gelopen voor een baguette en wat eieren. Een man in Rotterdam besloot het anders aan te pakken en de ondergrens van de menselijkheid te verleggen, door straalbezopen uit een strontdixi te kruipen nadat hij vrouwen had lopen lastigvallen.



De smiecht had het op een zondagavondse zuipmarathon gezet, en was daarna, misschien gefrustreerd omdat geen mens in de wereld met hem mee naar huis wilde, met zijn gluiptengels vrouwen gaan lastigvallen op de Lijnbaan. De politie wilde de man daarop aanspreken, waarop de schoft begon te rennen. Verderop, achter een tankstation van Shell, zag hij een omgevallen dixi liggen en besloot er in te kruipen – hopend de agenten te slim af te zijn.

Kruip even in het hoofd – het moet daar een verderfelijke boel zijn – van deze man, in de seconden, minuten, dat hij zich aan het verstoppen was. De momenten dat hij daar zat, bevend in het pikkendonker, zo zacht mogelijk ademend om niet gehoord te worden. Er moet – in het tijdsbestek tussen het zachtjes dicht laten vallen van de dixideur en het moment dat een agent de deur weer open deed – toch op z’n minst één flard van zelfreflectie door zijn hoofd zijn geschoten. Eén kleine gedachte aan de vrouw die hem ooit op de wereld heeft gezet. Een moment waarop hij heel even uit de dixi trad en zichzelf zag zitten, straalbezopen, hurkend in de geur van oude stront en urine, omringd door harde en zachte drollen, na een sprintje met de politie achter hem aan omdat hij in deze zondagnacht geen wijf had kunnen krijgen en dus maar vrouwen was gaan lastigvallen.

De foto die wijkagent Jeroen Blom heeft genomen is perfect getimed, en het valt te beredeneren hoe dat komt. Het kan niet anders dan dat hij heeft gewacht met het open doen van de dixideur tot zijn collega, wijkagent Wim Rietveldt, de camera van zijn telefoon had aangezet en een teken gaf. Een knikje, met duim, wijsvinger en middelvinger tot drie tellen, of gewoon “Nu!”.

De kwaliteit van de foto zit ‘m naast de timing vooral in enkele details, zoals de duidelijk zichtbaar aangekoekte kak aan de wanden en deur van de dixi, en de straal kakpis die er vanaf de deur naar beneden stroomt. Toch is het allerbeste van het tafereel het feit dat de verdachte zijn handen omhoog probeert te doen, wat niet lukt, aangezien hij zich in een omgevallen dixi begeeft. Je kunt je precies het moment voorstellen waarop de eerste lichtstraal naar binnen valt als de deur open gaat, en hij uit een schrikreactie zijn handen in de lucht steekt en met zijn handen tegen de bovenwand van de dixi aan komt, waardoor hij zijn vingertoppen in de half aangekoekte kak duwt. Het meest misselijkmakende moment van 2017, een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van menselijke onwaardigheid.

De man is aangehouden voor het verstoren van de orde en openbare dronkenschap.