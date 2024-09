Een Mercedes per optreden: de goudkoorts onder Nederlandse rappers

Mijn favoriete bezigheid tijdens het kauwen op ontbijtgranen is alle snaps van de afgelopen nacht bekijken. In honderd seconden kan ik van verschillende artiesten zien wat ze hebben uitgevreten. Lil’ Kleine is hier natuurlijk de koning in. De ene nacht popt hij flessen op Ibiza, de andere nacht tjapt hij sushi bij Yamazato. Zijn snapchat ademt welvaart en is misschien wel het schoolvoorbeeld van hoe jonge rappers geld maken en uitgeven. Natuurlijk verdienen hij en z’n collega’s geld met muziek, maar het blijft mysterieus hoe ze zo snel zo rijk zijn geworden.

Als er iemand veel van de achterkant van de scene weet, is het Koos Groenendijk. Al jaren doet hij het (financiële) management van artiesten als The Opposites, Adje en Great Minds. Hef rapte op het album van Ronnie Flex: ‘Ik zei Koos, ik wil een ton. Hij zei: dat heb je al verdiend, maar je spendt te veel. Laat je money staan als je rente wil.’ Hij lijkt het financiële kompas van de rapgame te zijn. Ik maakte een afspraak met hem om te praten over geld, de gouden tijden van The Opposites en hoe je als rapper nou echt rijk kan worden.

Videos by VICE

Lees verder bij NOISEY.