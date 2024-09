Een Mexicaanse brouwerij kreeg Trump-supporters met een list zover om hun feestje te betalen

“Donald Trump gaat ons bier betalen. Hij weet het zelf alleen nog niet.”

Dat is het bericht van Cerveza Cucapá, een Mexicaanse bierbrouwer die Trump-supporters met een list zover kreeg om te betalen voor een groot feest in Mexico later deze maand.

In een Spaanstalige video, die ze publiceerden op de dag van het eerste presidentiële debat in Amerika, liet Cucapá weten dat ze Trump-supporters hadden misleid met een T-shirt waar “I support Donald” op staat. Wat ze niet wisten, was dat met hitte de letters van het shirt veranderen in een anti-Trump-boodschap en zijn gezicht een clownsneus krijgt.

De oprichter van Cucapá, Mario García, vertelt mij dat het idee voor de campagne ontstond “nadat Trump zei: ‘Mexico gaat voor de muur betalen, ze weten het zelf alleen nog niet.’ Dus wij besloten, ‘Donald Trump gaat ons bier betalen, al weet hij het zelf nog niet.’”

Cucapá kon Trump niet dwingen om zijn portemonnee te trekken, dus besloten ze om zijn supporters te laten opdraaien voor de kosten. Gewapend met T-shirts waar een pro-Trump-boodschap op stond, gingen ze naar rijke buurten in Los Angeles om daar de shirts te verkopen.

Wat de kopers niet wisten, is dat als het warm wordt, de slogan op de shirts verandert naar “Donald el que lo lea,” een variatie op een bekend Mexicaans gezegde dat lijkt op het Nederlandse ‘wie dit leest is gek’ (‘wie dit leest is Donald’).

García zegt dat ze nog niet weten hoeveel shirts ze precies hebben verkocht, maar met de opbrengst gaan ze een groot feest organiseren. Als er nog geld over is, gaan ze gratis bier uitdelen in Mexico.

Foto via Cucupá.

De brouwerij gebruikt het politieke debat niet alleen om bier te promoten, het merk is altijd al bezig geweest met de problematiek. De brouwerij bevindt zich in het grensstadje Mexicali. “Bij Cucapá zijn we altijd met de grens bezig, het was dan ook logisch om een actie tegen Trump te beginnen,” vertelt Garciá.

Als je naar de verschillende biertjes van de brouwerij kijkt, lijkt dat te kloppen: een blond bier met de naam ‘Lookout’ heeft een etiket met Amerikaanse grenswachters met een grote verrekijker. Dan is er ook nog de ‘Runaway IPA’ waar een vluchtende familie op staat.

De mix van grenshumor en een authentieke boodschap heeft ervoor gezorgd dat de acties van Cucapá door meer dan twintig miljoen mensen bekeken werd.

Maar wat García de meeste voldoening geeft, is dat “Donald voor het bier gaat betalen bij ons grote feest!”

