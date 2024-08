Een middagje snoepen en Gerard Joling plagen met The Kaak

The Kaak is de band van Buster en Thor uit Haarlem. Buster is de zanger en gitarist. Hij is vijftien. Thor drumt en is dertien. Ze maken punk. Volgens hun bio hebben ze elkaar ontmoet op de ‘occulte school voor ziel, lichaam en geest’. Vorige week kwam hun eerste 7 inch uit op Suburban Records. Ze hebben ook net een videoclip uitgebracht voor het liedje Chromosomes. Ze hebben optredens op plekken waar ze eigenlijk nog lang niet naar binnen mogen, zoals laatst hun EP-première in Pacific Parc.



Is The Kaak een beetje punk? Het korte antwoord op deze vraag is: ja. Buster vertelt dat hij na dit interview nog even een T-shirt gaat maken, dat hij ooit een grote zak met tienduizend studs heeft gekocht en dat hij een keer op school een gordijn heeft gesloopt om er een vlag van te maken. Bovendien bungelt er een enorme veiligheidsspeld aan zijn oorlel.



Ik ga er gemakshalve van uit dat dit genoeg redenen zijn om je ervan te overtuigen het onderstaande interview met The Kaak te lezen.

Noisey: Moesten jullie naar school vandaag?

Buster: Jawel.

Videos by VICE

Was het leuk?

Buster: Nee. Ik ben de laatste twee uur niet gegaan.

Op wat voor school zitten jullie? De occulte school voor ziel, lichaam en geest?

Buster: De vrije school. Rudolf Steiner College. Echt leuk!

Maar dat noemen jullie de occulte school voor ziel, lichaam en geest.

Buster: Mijn stiefvader heeft dat bedacht. Hij heeft onze bio geschreven. We hebben elkaar niet eens daar ontmoet, maar het is wel een mooi verhaal.

Maar je gelooft in het bestaan van een ziel?

Buster: Nee.

Of dat er een verschil is tussen ziel en geest?

Buster: Nee, nee. Weet je wat het is, ik denk dat mensen nog meer afkeer krijgen naar die shit omdat ze op die school hebben gezeten dan dat ze het een goed idee gaan vinden.

Wat bedoel je?

Buster: Nou, de antropocie.

Thor: Antro.

Buster: Het slaat nergens op.

Antroposofisch. Wat houdt dat eigenlijk in?

Buster: Ja, allemaal gare shit. Dat mensen een soort omgedraaide bloemen zijn. Daar hebben we het uitgebreid over gehad, dat je een bloem hebt met een bol en een stengel en dat zijn dan mensen. Het slaat nergens op.

Thor: En een spreuk doen. Gadverdamme.

Buster: O ja. Elke ochtend moet je een spreuk doen.

Thor: Je moet achter je stoel staan, op twee voeten, anders mag het niet.

Buster: Je mag niet met je handen in je zakken. Je mag ook niet tegen de muur leunen.

En wat moet je dan doen?

Buster: Een spreuk, ik weet hem nooit uit mijn hoofd.

Thor: Het begint met ‘ik zie rond in de wereld’.

Buster: ‘Waarin de plant’, ik weet het niet.

Dat lijkt wel een soort sekte.

Buster: Dat wou ik zeggen. Het is heel raar.



Snappen je klasgenoten jullie muziek een beetje?

Buster: Jawel. Het ligt eraan. Ik heb een paar vrienden die het nice vinden.

Thor: Twee. Nee, drie. Eentje luistert er niet naar, maar die vindt het wel leuk.

Dat is misschien ook wel genoeg.

Thor: Ze vinden het leuk dat ik in een band speel.

Buster: Een groot deel van mijn klas weet het niet eens. Het zijn allemaal klootzakken.

Nou, nou. Ik schrijf dit allemaal op hè?

Buster: Prima. Ze gaan het toch niet lezen. Ze weten niet eens dat ik hier zit. Bovendien is dit de laatste week. Ik heb morgen nog één dag school. Het is vakantie en daarna moet ik examen doen.

Oh, ga je studeren?

Buster: Ik ga misschien naar de Herman Brood Academie.

Maar dát is niet punk!

Buster: Wat moet ik dan doen?

Weet ik veel. Timmerman worden.

Buster: Ik ben op zo’n school geweest, dat was niks.

Jullie treden op met Koningsdag. Maar jullie zijn toch zeker niet voor de monarchie?

Buster: Nou, we spelen in de Irrational Library, in Haarlem.

Bibliotheken zijn ook niet punk.

Buster: We hebben daar vorig jaar ook gespeeld.

Dan heb ik niks gezegd.

Buster: Op zich vind ik de koning, nou ja, het is een rare gast, maar als we dan toch een vrije dag krijgen waarop je kan doen wat je wil, dan is dat toch leuk. Ik ga niet de hele dag thuis zitten en zeggen: ‘Hurrr, ik haat de koning.’

Thor: Wil je chips?

Waarom zijn jullie eigenlijk punkers geworden?

Buster: Weet ik niet.

Thor: Ik ben het niet echt. Ik luister alleen de muziek.

Buster: Ik vind de muziek ook wel nice.

Waarom?

Buster: Ik denk door mijn stiefvader.

Is die ook punker?

Buster: Een beetje wel. Mijn stiefvader is Ted, van Ted en 13. Ken je die?

Nee.

Buster: Echt niet? Dat moet je er wel inzetten, dat hij Ted is, van Ted en 13.

Je bent ook familie van Bram ‘Ploegendienst’ Swarte.

Buster: Klopt, ja. Dat is mijn oom. Ik werk in het restaurant van Michiel, de gitarist van Ploegendienst.

In de keuken.

Buster: Afwassen. Soms help ik ook met koken. Laatst moest ik een bord wegbrengen, maar dat ging niet helemaal goed. De kok zei: ‘Achterin zit een tafel met drie mensen, maar het zijn niet die meisjes die net binnenkomen en nog met de kaart zitten.’ Ik ging ernaartoe, maar er zaten alleen twee mensen met een baby. Toen ging ik maar weer terug. Ik raakte in paniek. Ik zei: ‘Niet dat ik het niet wil doen omdat het m’n werk niet is, maar gewoon omdat het helemaal niet goed ging.’ Toen zei hij: ‘Ja, dat heb ik ook altijd. Daarom vroeg ik het aan jou.’

Je had eerst een hanenkam. Waarom heb je die eraf gehaald?

Buster: Ik heb er twee gehad. Ik heb ze bewaard.

Gedver.

Buster: Ik heb ze ingelijst.

Is dat het smerigste wat je op je kamer hebt?

Buster: Ja, ik denk het wel. Hij zit in een soort kartonnen ding. Op een gegeven moment worden ze te lang, en ik heb ook geen zin om ze korter te knippen, dus haal ik ze er maar af.

En jij begint er gewoon helemaal niet aan?

Thor: Jawel.

Buster: Thor had vroeger een hanenkam. Heb je nou alle chips opgegeten?

Thor: Als kind had ik een hanenkam. Als klein kind, bedoel ik. Ik ben nu ook nog een kind. Toen ik vier of vijf was, bedoel ik. Mijn moeder vond het een goed idee, die hanenkam.

Buster: Toen we begonnen had Thor een hanenkam en ik niet. Maar voordat we begonnen had ik er ook één.

Ah. Jij had hiervoor een andere band, toch? In je eentje.

Buster: Ja.

Maar dat was niks.

Buster: Jawel, dat was wel leuk, maar ik was er een beetje klaar mee. Na drie jaar werd het saai.



In je eentje.

Buster: Uit noodzaak hè.



Je had geen vrienden.

Buster: Jawel, maar ze konden niks. Die zaten dan op gitaarles, maar ze konden alsnog niks.

En jij kan wel drummen?

Thor: Nou.

Buster: Jawel. Thor kan wel drummen. Toen ik bedacht dat ik een punkband wilde, heb ik eerst met nog vier andere drummers gespeeld. Die konden dan wel goed drummen, maar niet goed samenspelen. Je moet een drummer hebben die kan luisteren. Thor snapt gewoon hoe het zit. We kennen elkaar al heel lang, maar we hadden niet zoveel contact. Toen vroeg ik een keer of hij wilde chillen en toen zei hij ja. Toen gingen we naar mijn huis om wat te spelen, voor de grap.

Thor: Ik had twee weken drumles. Ik vond het fucking kut. Les is kut. Ik speel nu twee jaar drums, maar zonder les. Daarom ben ik niet zo goed.

Buster: Jawel. Thor doet nu dingen die ik niet snap. Niemand eigenlijk. Het klinkt prima, maar ik snap er niks van.

Is het moeilijk om punk te zijn als je met je ouders op vakantie gaat?

Buster: Nee hoor. Ik vind mijn ouders heel lief. Mijn moeder heeft ook het artwork gemaakt van de 7 inch. Mijn moeder is eigenlijk heel punk, en ze kan goed tekenen. Mijn opa is trouwens een beroemde striptekenaar, Joost Swarte.

Oké, vet. Wie is Dr. Kip?

Buster: Weet ik niet.

Jawel. Dat stond op je Instagram.

Buster: Weet ik veel.

Maar je hebt het heel vaak over kip. Wat is dat?

Buster: Ik vind dat gewoon grappig. We hebben ook een nummer dat heet Chicken Satan.

Vinden jullie Satan cool?

Buster: Ja, haha.

Thor: Ja. We zijn hardcore satanisten.

Buster: Moet je voorstellen dat Satan een kip is.

Ik dacht dat het meer een soort geit was.

Thor: Ja, maar als Satan nou een kip is. Dat is toch veel cooler?

Buster: Een kip met hoorns en hoeven.

Vertel eens over jullie bandnaam, want ik vind hem echt heel vet.

Buster: Oké, dit is een goed verhaal. Ik zat in de Irrational Library op de tafel te tekenen. Dat mag daar gewoon. Met een stift ging ik ‘kak’ schrijven op de tafel. Ik probeerde 3d-letters te maken, maar dat lukte voor geen meter. Toen vroeg een vriend van me, Ivo van Minor Operation Bookings: ‘Waarom schrijf je ‘kaak’ op de tafel?’ Toen vonden we dat een goeie bandnaam.

Jullie hebben optredens op plekken waar je helemaal nog niet mag komen, qua leeftijd. Levert dat nooit gedoe op?

Buster: Nee hoor. Nooit. Nou, zaterdag bij Pacific mocht Thor naar binnen, maar een vriend van ons, die zeventien is, niet.

Jullie hebben een liedje over dat de hippies dood moeten. Waarom moeten ze dood?

Buster: Omdat ze kut zijn.

Hoe moeten ze dood?

Thor: Met m’n voet.

Buster: In een hok gooien met heel veel wiet.

Thor: We veranderen ze in kannibalen.

Nee, nee. Dat gaan we niet doen.

Buster: Het is eigenlijk gewoon een grapje. Ze hoeven niet echt dood, hoor.

Maar er zijn toch helemaal geen hippies meer? Hoezo erger je je zo aan hippies? We zijn toch niet in de jaren zestig? Ik heb nog nooit een hippie gezien. Is dat in Haarlem een ding?

Buster: Het zijn een soort van hippies.

Nou, oké. Wie is jullie favoriete BN’er?

Thor: Gerard Joling.

Buster: Gerard Joling. Honderd procent.

Wat is er zo leuk aan Gerard Joling?

Buster: Z’n naam. Ik volg hem ook op Instagram. Ik heb hem ook een keer opgebeld.

En toen?

Buster: Hij nam niet op. Zullen we hem nu DM’en? We gaan hem nu met de Instagram van The Kaak DM’en.