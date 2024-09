Een middagje speeddaten met katten en mensen

Omdat niemand eenzaam en alleen wil sterven, kreeg je afgelopen zaterdag de kans om te speeddaten met katten. Ik sprak een aantal jongens en meisjes over hun favoriete poes, grootste afknappers en of de liefde wederzijds was.

De soundtrack van mijn utopie is het geluid van een spinnende kat; ja, ik ben een kattenmens. Toen ik klein was liet ik bijvoorbeeld de deur van mijn slaapkamer altijd op een kier staan zodat de kat bij mij in bed kon slapen. En tegenwoordig zeg ik weleens een avondje zuipen af omdat mijn poes op schoot ligt en ik niet wil opstaan. Katten zijn gewoon belachelijk schattig – bovendien hoef je ze niet uit te laten, ze maken zichzelf schoon en ze kakken keurig in een bak.

Ik vind bijna alle katten leuk, maar andersom is een kat best kieskeurig. Soms moet je hard werken om het onnavolgbare kattenvertrouwen te winnen, en als je een foutje maakt (verkeerd voer, te lang de kattenbak niet verschoond) heb je kans weken niet te worden aangekeken. Niet met elke kat klikt het, dus bij het uitzoeken van een nieuwe poes is het goed even nader kennis te maken.

Daarom werd er afgelopen zaterdag een speeddatemiddag georganiseerd bij Dierenopvang Amsterdam. Toekomstige baasjes en asielkatten konden op die manier even aan elkaar ruiken om te kijken of ze wel een match waren; zelfs om een eenzaam kattenvrouwtje te worden moet je tegenwoordig nog op date.



Het evenement werd georganiseerd door vier studenten van het MBO College Hilversum in samenwerking met DOA, om aandacht te vragen voor het groeiende aantal asielkatten in Amsterdam. Voor het facebookevenement meldden meer dan tweeduizend kattensingles zich aan, en daarvan kregen 86 mensen de kans om op zoek te gaan naar een harige levenspartner. Na de speeddaterondes konden de gegadigden hun lievelingspoezen aankruisen, waarna het asiel zou kijken of het een match was. Een kat meenemen voor een onenightstand was niet toegestaan.

De katten miauwden verlangend terwijl de verzorgers rammelden met bakjes voer, en de 74 uitverkorenen stonden met zweethanden te wachten tot hun date zou beginnen. Er waren ballonnen, blikjes tonijn en flessen priklimonade om de dates zo soepel mogelijk te laten verlopen, en bij sommigen sloeg de vonk gelijk over.

Kelly (23) & Grover (1)

Grover was net op de kattenbak geweest, misschien van de zenuwen

Broadly: Ha Kelly, was je zenuwachtig voor je dates?

Kelly: Ja, best wel. Dit was mijn eerste keer speeddaten, maar uiteindelijk is het allemaal meegevallen.



Wat zoek je in een kat?

Ik had al een paar keer op de website van de Dierenopvang Amsterdam gekeken en had al een aantal leuke gezien. Ik ging hierheen zonder verwachtingen, maar ik voelde twee keer echt een klik. Ik voel me toch meer aangetrokken tot volwassen katten dan tot kittens.

Waarom is Grover zo leuk?

Hij is lekker speels en nog redelijk jong. Echt een toyboy – daar val ik wel op

Nicki (27), Niels (28) & Lot (2)

Broadly: En, een match gevonden?

Nicki: We hebben een aantal leuke dates gehad, maar uiteindelijk zijn we toch verliefd geworden op Lot.

Waarom is Lot dé poes voor jullie?

Niels: Ik was eigenlijk helemaal niet zo enthousiast om een poes te adopteren, maar bij Lot zag ik het helemaal zitten. Ze is een beetje een kneusje, dat past wel bij ons.



Zijn jullie kneuzige mensen dan?

Nicki : Dat niet per se, maar we wonen in een bovenwoning in de stad, dus we waren niet op zoek naar actieve kat die graag naar buiten wil. Lot bleef gewoon lekker loom op de grond liggen, een beetje een stumper. Houden we van.

Anne-Sofie (21), Daniel (22) & Russel (2)

Broadly: Waarom besloten jullie op zoek te gaan naar een levensgezel in het asiel?

Anne-Sofie: Ongeveer een jaar geleden vond ik dat het tijd werd voor een kat. Eerst wilden we een kitten nemen, maar we hoorden van anderen dat de poezen uit het asiel ook hartstikke leuk zijn. Toen kwamen we hier terecht.



Denk je dat Russel jullie ook ziet zitten?

Daniel: Ik hoop het, hij zit er wel lekker bij. Ik hoop heel erg dat hij ons leuk vindt. Als Russel gelukkig is, dan ben ik ook gelukkig.



Wat vind je een enorme afknapper tijdens de eerste date?

Anne-Sofie: Agressief gedrag. Op een gegeven moment zat ik met een oranje-witte kat die niet echt wederzijdse gevoelens had. Hij beet zelfs in mijn hand. Dan weet je wel dat er geen klik is.

Isabel (19) & Pim (3)

Broadly: Waarom koos je voor deze tijger?

Isabel:Ik hou wel van een wilde kat.

Hoe was het om te speeddaten?

Ik had hiervoor nog nooit gespeeddatet, ook niet met mensen. Ik vond tien minuten wel kort, dus een echte connectie heb ik niet kunnen maken.

Katten of mannen?

Mannen. Al zijn katten zijn wel een stuk simpeler. Bij een kat weet je meteen of hij je leuk vindt of niet. Bij mannen duurt het wat langer voordat je daar achter komt.

–

