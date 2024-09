Een mysterieus ruimtegeluid krijgt een videoclip op microscopisch niveau

In oktober 2014 kwam de Europese ruimtevaartorganisatie ESA erachter dat de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko eigenlijk aan het zingen is. De Duitse muzikant Clemens Haas ging aan de haal met het gekke geluid dat ESA heeft opgevangen en vervolgens maakte de Berlijnse vloeistofkunstenaar Susi Sie er beelden bij. Het resultaat heet Macrocosm, waarin de opnames van Sie mooi combineren met het mysterieuze geluid.

Destijds zei ESA dat de komeet “een ‘liedje’ lijkt uit te zenden in vorm van oscillaties in het magnetische veld van de komeet.” In het echt heeft het geluid een frequentie van tussen de 40 en 50 millihertz maar om het ook hoorbaar te maken voor mensen, zijn de frequenties verhoogd.

“De ruimtegeluiden hebben me geïnspireerd om de natuurlijke vormen op microscopisch niveau te bestuderen. Uiteindelijk zijn mijn beelden van inkt en water een persoonlijke interpretatie van een microkosmos geworden.” Bekijk de video hieronder:

Klik hier voor meer werk van Susi Sie, en hier voor dat van Clemens Haas.