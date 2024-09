Een NASA-astronaut draagt een ruimtepak beschilderd door kankerpatiënten

Gebrek aan kledingkeuzes is zonder twijfel een van de weinige nadelen van het leven in het International Space Station (ISS). Maar nu, dankzij een samenwerking tussen NASA en het MD Anderson Cancer Center in Houston, kan één gelukkige astronaut eindelijk weer eens met opgeheven hoofd en wat extra flair door het ISS zweven.

Het Space Suit Art Project is bedacht door Ian Cion, het hoofd van MD Anderson’s Arts in Medicine-programma. “Er zijn veel parallellen te trekken tussen de levens en ervaringen van astronauten en die van patiënten die een kankerbehandeling ondergaan – isolatie, fysieke veranderingen van het lichaam en het gevaar om je leven te verliezen, om er maar een paar te noemen,” vertelt hij aan The Creators Project. “Dit project was niet alleen bedoeld om patiënten te motiveren en inspireren om kunst te maken, maar ook om hun ervaring vanuit een ander perspectief te zien. We willen het besef creëren dat veel van de kwaliteiten die astronauten tot helden maken ook aanwezig zijn in zelfs de jongste patiënten die tegen kanker vechten. Zeker voor hen is het belangrijk dat hun kunst niet alleen de muren van hun ziekenhuiskamer versiert, maar dat het ze ook in contact kan brengen met elkaar en de buitenwereld. Zo voelen ze zich even geroemd als kunstenaars en niet alleen maar als iemand die tegen de ziekte vecht.”

HOPE

Een patiënt versiert COURAGE met acrylverf

Het Space Suit Art Project bestaat uit drie ruimtepakken: HOPE, COURAGE en UNITY. De eerste is opgebouwd uit in totaal vijfhonderd canvassen die geschilderd en toen aan elkaar genaaid zijn door patiënten, familieleden en medewerkers van MD Anderson. Dit pak is een sculpturale representatie van het project en blijft op de grond.

COURAGE, het tweede pak, is versierd met prachtige decoraties van acrylverf gemaakt door kankerpatiënten. “Tijdens het maken van COURAGE hebben verschillende NASA-astronauten, waaronder Kate Rubins en Nicole Stott, het ziekenhuis bezocht om samen met de patiënten en hun familie aan het pak te werken,” vertelt Cion. “De inmiddels gepensioneerde astronaut Nicole Stott was de eerste persoon ooit die een schilderij in de ruimte maakte, en Kate Rubins, momenteel aan boord van het International Space Station, de eerste die een met de hand geschilderd ruimtepak droeg, terwijl ze via een live videoverbinding ook nog even met patiënten van het MD Anderson babbelde via Mission Control.”

Net zoals het ISS een internationale samenwerking is, wordt het derde pak, UNITY, geproduceerd via samenwerkingen in steden over de hele wereld. Cion en Stott zijn daarheen gereisd om over het project te vertellen. “Elk pak is gemaakt met de directe medewerking van patiënten, familie en staf. De eerste twee zijn exclusief door het MD Anderson gemaakt, terwijl UNITY gemaakt is in samenwerking met andere ziekenhuizen en ruimtevaartorganisaties over de hele wereld,” zegt Cion.

Voor meer info over het Space Suit Art Project, volg ze op Twitter.