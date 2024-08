Een Nederlandse drugsdealer op Grindr vertelt over zijn beroep

Grindr is een soort weerspiegeling van de samenleving, maar dan zonder vrouwen en met iets meer homo’s. Er zitten mensen die op zoek zijn naar liefde, toeristen, racisten, studenten die wanhopig op zoek zijn naar seks of zelfs een kamer, en sporadisch kom je er een bugchaser of een nieuwsgierige hetero tegen. Ook heb je er een hoop drugsdealers, die inspelen op het fenomeen chemsex (seks gecombineerd met drugs).



“Hoe weet ik of jij het echt bent?” vraagt een drugsdealer op Grindr me, als ik hem vertel dat ik hem graag zou willen interviewen. Ik besluit hem wat eerdere publicaties te sturen. “Neem een selfie, dan kan ik zien of je dezelfde persoon bent als op de foto in je artikel,” antwoordt hij daarna.

Videos by VICE

Noah* is een geraffineerde Grindr-dealer. Hij verkoopt al ruim vier jaar drugs via de homodatingapp en komt regelmatig op orgies en seksfeesten. Na een lang chatgesprek en een selfie weet ik zijn vertrouwen te winnen. “Ik moet voorzichtig zijn, mijn zaken lopen goed op dit moment en dat moet zo blijven ook. Ik kan alles, écht alles leveren en ik werk 24/7. Ik maak zelf GHB en heb speed, crystal meth, mephedrone, ketamine en ga zo maar door.”

Met afbeeldingen van rook, pillen of ghb-buisjes waren drugsdealers altijd makkelijk te vinden op de app. Hoewel Grindr vorig jaar – na een toename van het gebruik van crystal meth in de gayscene – besloot om drugsdealers te blokkeren, weten dealers als Noah onder de radar te blijven met gebruik van codetaal. Grindr blokkeert al snel gebruikers die termen als ’tina’ (bijnaam voor crystal meth) en ‘party’ (codetaal voor een drugsorgie) gebruiken, maar er worden nieuwe codetermen als t4$ en pnp (party and play) of specifieke emoji’s (een ijskristal staat symbool voor crystal meth) gebruikt om te communiceren met potentiële klanten. Veel Grindr-dealers hebben dit soort termen in hun profiel staan.

Ik ontmoette Noah (37) en sprak hem over zijn ervaringen met drugsverkoop op Grindr.

VICE: Hey Noah, hoe lang verkoop je al drugs?

Noah: Inmiddels zeven jaar. Vier jaar geleden ben ik via Grindr en Bullchat gaan verkopen – ik ben zelf trouwens niet gay. Ik zeg tegen mijn klanten vaak wel dat ik biseksueel of gewoon heel homovriendelijk ben, zodat ze zich wel comfortabel voelen om bij me te kopen.

Werk je zelfstandig?

Ja.

Waarom ben je via homodatingapplicaties gaan verkopen?

Ik kies bewust voor de gayscene; het is een goede plek om crystal meth te verkopen. Bovendien heb ik gemerkt dat mijn homoseksuele klanten zelden agressief tegen me zijn en vaak goede manieren hebben. Ze gaan ook niet zo snel naar de politie als de klanten waar ik eerder aan verkocht [heteroseksuele mannen]. Dat konden vaak wel haantjes zijn, en de drugswereld is sowieso vrij agressief. Homo’s betalen ook regelmatig mijn taxi als het al laat is, en vragen nooit om te poffen. Het enige wat ik wel heel opvallend vind is dat zoveel klanten door seks geobsedeerd lijken te zijn.

Is dat zo?

Ja. Ik bezorg drugs bij mijn klanten thuis; ze bestellen dan via Grindr of ze hebben mijn nummer al en geven me dan hun adres. Als ik aanbel doen mijn klanten vaak naakt open, sommigen hebben zelfs een cockring om. Heel vaak staat er porno op. Ik kan daar niet echt aan wennen. Laatst probeerde een klant me bij mijn ballen te grijpen toen ik langskwam met z’n bestelling, dus die heb ik een beuk gegeven. Ik vind dat respectloos, ik heb toch ook respect voor mijn klanten?

Wat is het meest bizarre dat je hebt meegemaakt?

Alles is bizar man, ze vragen of ze me kunnen pijpen voor een half pakje cocaïne en dat soort ongein. Vaak beland ik op orgies en seksfeesten. Een keer kwam ik ergens waar overal spuiten en naalden lagen. Iedereen was met elkaar aan het neuken en iedereen was extreem high. Soms willen ze dat ik meedoe. Dat doe ik natuurlijk nooit.

Vind je dit soort situaties niet moeilijk?

Nee, ik zet een knop op en denk aan het geld. Werk is werk.

Hoe makkelijk kun je je gang gaan, als drugsdealer op Grindr?

Ik moet vaak een nieuw profiel aanmaken, omdat veel mensen me rapporteren. Vooral locals willen me niet hebben op Grindr, ik krijg berichtjes dat ik de gayscene naar de gallemiezen help en dat soort dingen. Soms kan ik dagenlang mijn gang gaan, maar soms moet ik wel twee keer per dag een nieuw profiel aanmaken. Ik ben soms wel bang dat iemand meekijkt, maar je moet risico’s nemen als je geld wil verdienen, toch?

Wat verkoop je het meest?

Vooral in de gayscene merk ik dat crystal meth-gebruik toeneemt. Eerst waren het vooral de expats en toeristen die het kochten, maar nu wordt het ook steeds populairder in de lokale gayscene. Mensen gaan dagen door op crystal meth en bellen me meerdere keren om terug te komen. Cocaïne, ghb, ketamine en kamagra zijn ook erg populair.

Verkoop je ook de hiv-preventiepil PrEP ?

Nee. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik wil het risico niet nemen om verkeerde pillen te verkopen. Als het fout gaat lopen veel mensen hiv op, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Ik weet wel dat het gebeurt.

Krijg je andere verzoekjes?

Soms vragen klanten of ik schone naalden of glijmiddel wil regelen. Soms doe ik dat dan, als ik een goed humeur heb en als ze het aardig vragen. Vaak krijg ik dan twintig euro extra of meer toegestopt.

Hoe ziet jouw klantenkring er verder uit?

Veel toeristen bestellen bij me, omdat ze geen vaste nummers hebben in tegenstelling tot de locals. Vaak bellen expats die hier een aantal dagen per week wonen me zodra ze op Schiphol geland zijn. Locals vertrouwen me minder, heb ik het idee. Ik denk omdat die vaak via Grindr worden opgelicht. Jonge jochies uit de buitenwijken verkopen zeezout als crystal meth, of doen zich voor als dealer en bestelen rijke homo’s als ze eenmaal in hun huis zijn. Dat heb ik gehoord van mijn eigen klanten.

Vind je het niet onethisch dat jij drugs verkoopt aan mensen die een chemsex-verslaving hebben?

Nee, ik heb er geen gevoel bij. Ik adviseer mijn klanten over dosering en ik blijf professioneel. Eigenlijk bezorg ik ze hun geluksmomentje, ze zijn altijd blij me te zien. Soms blijf ik een biertje drinken of snuif ik een lijntje mee.



Wat voor indruk heb je van je klanten?

Ik heb het idee dat veel van mijn klanten behoorlijk eenzaam zijn. Ze kennen behalve hun dealer niet zo veel mensen, en zitten vaak binnen met de gordijnen dicht. Volgens mij proberen ze dat te compenseren met nachtelijke praktijken als chemsex. Ik verkoop ook veel benzo’s [angstremmers] trouwens. Soms vragen ze ook of ik tasers of andere wapens verkoop.



Jeetje, waarom willen ze dat hebben denk je?

Ik denk echt dat sommige van mijn klanten onzeker en bang zijn voor de buitenwereld, en zichzelf daarom willen beschermen en afsluiten. Je weet niet wat mensen hebben meegemaakt en waarom ze zichzelf zo willen verdoven met drugs.

Ben je van plan om ooit hiermee te stoppen?

Nee ik stop niet, ik moet toch werk hebben.

* De naam Noah is gefingeerd