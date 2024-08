Een neonazi kreeg een pak slaag nadat hij een banaan naar een man gooide

Alhoewel banaan onschuldig oogt en ook nog eens heel gezond is, wordt ‘ie vaak gebruikt als racistisch symbool. Zo werd de vrucht naar zwarte voetballers gegooid en bungelde bananen aan stroppen toen een zwarte vrouw president van de studentenraad op een Amerikaanse universiteit.

En nu is de tropische vrucht weer het gezicht van een verontrustend incident. Volgens het alternatieve weekblad The Stranger uit Seattle, was er op zondag een man met een rood hakenkruisarmband hysterisch aan het schreeuwen naar een groep mensen op straat. Toen een anonieme voorbijganger de neonazi vroeg om “even heel snel op te rotten uit mijn stad”, reageerde de neonazi door de witte man een aap te noemen en kreeg hij een banaan naar zijn hoofd geslingerd.

De boel escaleerde en zoals je in onderstaande video van World Star Hip Hop kunt zien, ligt de neonazi bewusteloos op de grond doordat hij op z’n kaak is gestompt.

Via social media werd een poging gedaan de man op te sporen, een foto van de verdachte met zijn hakenkruisarmband werd verspreid op Twitter samen met de beschuldiging dat hij eerder een zwarte man zou hebben lastiggevallen in de bus.

Een inwoner van Seattle, Sean Patrick Duff, die zegt dat hij “enorm stoned was op 800 mg THC, weetjewel” en op weg was naar Baby Driver, vertelt aan The Stranger dat, “Iedereen ontzettend blij was”, nadat de neonazi klappen kreeg. “Het voelde als een verbindend moment voor de gemeenschap.”

Duff bevestigd ook dat toen de bewusteloze man weer bij kwam en om hulp vroeg, mensen dat weigerde en hem “Nazi trash” noemde.

De politie van Seattle heeft het incident bevestigd en zegt dat de neonazi zijn armband heeft verwijderd en verder niet met de autoriteiten wilde praten.

Twittergebruiker @teethnclaws zegt tegen BuzzFeed News dat de man werd uitgeschakeld dankzij de online zoektocht. “We hebben succesvol een gevaar voor Seattle geïdentificeerd, opgespoord en uitgeschakeld. Of de klap nou wel of niet door ons is uitgedeeld; ik juich deze anonieme held toe.”

Dit soort geweld waar eten bij komt kijken, is niet nieuw in deze tijd van extreme politiek discours, Trump en de gebeurtenissen in Charlottesville.

Vorige maand was er een ‘Kill Nazi’s-taart die zorgde voor doodsbedreigingen en veel steun voor de bakker uit Californië. Eerder dit jaar werd een groep vermoedelijke neonazi’s uit een kroeg in Portland gegooid, nadat ze waren uitgebarsten in een luide, antisemitische tirade.