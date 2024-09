Een nieuwe formule om te berekenen na hoeveel tijd je over je ex heen bent

Hoe lang duurt het voordat je over iemand heen bent? Nou, dat hangt er maar net af van wie het is. Ik mis sommige broodjes die ik ooit heb gegeten meer dan de mannen die ik mee naar huis nam met kerst, en ik mis sommige mannen met wie ik ooit een keer naar bed ben geweest meer dan oude vrienden. Mijn ervaring is dat er niet echt een logica zit achter het proces van over iemand heen komen. Over iemand heen zijn definieer ik trouwens als: het moment dat de gedachte aan hem of haar geen pijn meer doet, en die persoon niet langer in je top vijf meest gezochte instagramprofielen staat.

De meeste mensen die door heftige break-ups gaan zijn bekend met een zekere ‘regel’ die vrienden te pas en te onpas noemen in een poging ‘behulpzaam’ te zijn, of die je om twee uur ‘s ochtends vindt nadat je “wanneer wil ik niet meer doodgaan door mijn break-up” googelt. En die regel luidt: over iemand heen komen duurt de helft van de tijd dat jullie samen waren. Dus als je acht maanden met Jan hebt gedatet, en hij het net heeft uitgemaakt omdat “hij nu even geen goed vriendje voor je kan zijn,” zou het theoretisch gezien vier maanden duren voordat je over die oen met bindingsangst heen bent.

x/2 = y. (In deze formule is x de tijd in maanden dat jullie gedatet hebben, en y de tijd in maanden dat het zal duren voordat je geen instagramstories meer plaatst puur en alleen om zijn aandacht te trekken.)

Natuurlijk is het proces om over iemand heen te komen niet zo simpel als die vergelijking doet vermoeden, maar het is logisch waarom mensen zich er zo aan vastklampen.

“Het is vooral een manier om het gevoel te krijgen dat de pijn die je voelt een limiet heeft. Vooral als je heftige gevoelens koestert voor iemand met wie je maar kort samen bent geweest, en je wilt weten hoe lang je nog verdrietig zult zijn omdat je je inmiddels wel beter ‘hoort’ te voelen,” zo legde een vriendin aan me uit. “Maar we voelen nooit exact hetzelfde voor de mensen met wie we iets gehad hebben, dus hoe kun je dan ooit een datum berekenen waarop we ons niet meer verdrietig zullen voelen?”

Ook ik heb me echt vastgeklampt aan die berekening. Mentaal zette ik een kruisje bij iedere dag die voorbij was. Mijn hoofd en de tijd voelden als een gevangenis waarin ik mijn tijd uitzat, tot ik bij de maand arriveerde die mij op de helft bracht van de tijd dat de relatie had geduurd waarover ik treurde.

En inderdaad, tegen die tijd was mijn kwaadheid meestal wel verdwenen, maar toch had ik soms meer tijd nodig om over iemand heen te komen. Behalve als ik er gewoon gelijk overheen was, maar dan was het meestal zo dat ik er überhaupt niet echt iets in had gezien. Zie je, het is bijna onberekenbaar. Bijna.

“Ik heb het idee dat deze berekening een goed gemiddelde kan zijn, maar helaas gaat-ie niet altijd op,” zei een andere vriend tegen me. “Een keer kwam ik uit een relatie van 8 maanden, en toen voelde ik me na een paar dagen al helemaal prima, maar een andere keer duurde het jaren voor ik over een gast heen was met wie ik 6 maanden een superintense tijd had die je niet eens een relatie kon noemen.”

Sommige onderzoeken hebben geprobeerd om een exacte tijd te kunnen berekenen. In 2007stond er in Journal of Positive Psychology dat 3 maanden het magische getal was. Dit hadden ze ontdekt nadat ze 155 studenten hadden ondervraagd die in de laatste 6 maanden een break-up hadden meegemaakt, en 71 procent van de mensen zei zich een stuk beter te voelen na week 11. Een onderzoek uit 2009 kwam uit op een gemiddelde van 17 maanden en 26 dagen, voor mensen die net uit een scheiding kwamen na een lang huwelijk.

Maar elke break-up is anders omdat elke relatie anders is, en dat komt weer omdat iedereen z’n eigen sores heeft. Dus helaas is er niet één berekening voor álle relaties, ongeacht de kwaliteit of de lengte ervan – ook omdat de lengte bijvoorbeeld niets zegt over hoe goed je lief kon opschieten met je vrienden, en je dus ook daar veel pijn van kan hebben.

We kunnen tegenwoordig op een hele hoop manieren samen zijn met iemand – als vrienden, fuckbuddies, vaste scharrel, huwelijkspartners, tinderlovers – en daarom is het knap lastig om te bedenken wat het nou is waar je zo verdrietig van wordt als diegene uit je leven vertrekt.

Ik heb geprobeerd met een nieuwe berekening te komen, en ik heb geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden. Ook al weten we dus al dat er niet één formule bestaat voor onze emotionele vooruitgang, soms is het gewoon nodig om een datum in het verschiet te hebben waar we naar uit kunnen kijken. Want, dat weten we, als je midden in je liefdesverdriet zit, kan het voelen als een eindeloze weg van ellende die nooit gaat stoppen. Je hebt een houdbaarheidsdatum nodig, zodat je weet wanneer je eroverheen bent.

Er zijn vast een paar belangrijke variabelen waarvan je niet begrijpt waarom ik ze niet in de vergelijking heb opgenomen. Zoals: of je gedumpt bent of je degene was die dumpte, of jullie besloten vrienden te blijven, en of de break-up wel of niet abrupt was. Ik heb deze variabelen niet meegenomen omdat, in mijn eigen ervaring en de mensen met wie ik heb gepraat over dit onderwerp, ze het proces op tegengestelde manieren kunnen beïnvloeden (dus, statistisch gezien kun je ze misschien tegen elkaar afstrepen). Bijvoorbeeld: mijn gemakkelijkste break-up was voor mij degene waarin ik gedumpt werd, maar voor mijn vriendin was het juist heel erg moeilijk om een relatie los te laten waarin zij werd gedumpt. En als je nog naar bed gaat met je ex, verscheur dan vooral deze hele formule, steek ‘m in de fik in een prullenbak en loop linea recta de zee in, want dan kan niets je meer helpen.

Oké, dit is de formule die ik heb bedacht: x/2 + j + l – t + k/2 + r = y.

x = de tijd in maanden die je hebt gedatet. Onthoud: het maakt niet uit of je toen al officieel een stelletje was of niet.

Y = is de tijd in maanden die het duurt voordat je over hem of haar heen bent.

j = x/3 Als je niet helemaal kunt begrijpen waarom jullie uit elkaar zijn gegaan, en je achterblijft met een Claire-Danes-Die-Een-Terroristisch-Plot-Probeert-Uit-Te-Vogelen-gevoel van verwarring, en je denkt dat jullie nog steeds gewoon heel, heel goed bij elkaar passen, moet je hier een hoger getal invullen. De ontkenningsfase zal dan wat langer duren (dat is waar ‘j’ voor staat). Deze variabele staat ruwweg voor een derde van de tijd in maanden dat jullie hebben gedatet. En j zegt wat over of je bent belazerd of niet. Maar als de break-up voor jou volledig duidelijk is, vul je hier j = 0 in.

l = 4 Ben je gevoelig en raak je snel overstuur? Tel er vier maanden bij op. Zo niet, I = 0.

t = x/3 Als je in de periode na de break-up met iemand hebt afgesproken en de seks oké was en ze een soort van aardig tegen je zijn, trek er hier dan wat van af. Als je nog geen rebound(s) hebt gehad, t = 0. (Een man die ik voor dit stuk sprak, zei: “Nieuwe seks is waarschijnlijk de snelste manier om over je ex heen te komen, vooral als je jezelf kan overtuigen dat die nieuwe persoon leuker is dan degene met wie je was. Relaties zijn eigenlijk een soort psychoseksuele veldslagen, en niks helpt beter om iemand achter je te laten dan jezelf overtuigen dat jij hebt ‘gewonnen’.”)

k = Het aantal keren per dag dat je zijn of haar social media checkt.

r=3 Als je nog twijfelt tussen blokkeren, of hem of haar wel je instagramstories laat bekijken om zo bevestiging te krijgen dat hij of zij nog steeds interesse in je heeft, tel er dan drie maanden bij op. Zo niet, r = 0.

Ik paste deze formule toe op mijn vorige relaties, waaronder eentje waar ik nog steeds niet helemaal overheen ben, en het klopte precies. Misschien helpt het je. Maar eigenlijk hoop ik dat je er niks aan hebt omdat je nog nooit een gebroken hart hebt gehad.