Een nieuwe lichting toprappers brak gisteren ons kantoor af en dat zag er zo uit

Wat een feestje hè, gisteren. Ons hele kantoor ruikt naar eucalyptus-allesreiniger en er ligt een familieverpakking ibuprofen op de redactietafel. Niet zo gek ook, als je weet dat een hele stroom aan artiesten de boel heeft gesloopt, in de goede zin van het woord. Onder anderen Pietju Bell, Leafs en Jacin Trill lieten binnen twintig minuten zien wat ze in huis hebben, en geloof me: dat is een heleboel. Raymond van Mil was aanwezig om dit festijn voor ons vast te leggen.

En hé! Mocht je iets hebben van: fuck, ik wil ook een keer bij zo’n feestje zijn, dan heb ik goed nieuws. Vanavond doen we het nog een keer dunnetjes over, maar dan met Jan Schulte, Lamellen en Twan & Roelien. Jullie zijn welkom vanaf 18:00, en de deuren staan wagenwijd open.

