Een ode aan de telefoniste voordat de robots haar werk overnemen

Ik werk bij een telefooncentrale in een niet nader te noemen ziekenhuis ergens in Nederland. Daar zitten, op een goede dag, vier dames aan een tafel. Deze dames worden de hele dag bestookt met telefoontjes. Gelukkig is er tussendoor ook gewoon tijd om het te hebben over de nieuwe Skechers van Sandra, met dat roze randje. Gedurfd, maar ze ziet er echt een stuk jonger uit, een heel ander mens haast. Marijke komt er na de lunch nog even op terug: “Echt hoor, ze geven je net dat beetje extra. Heel gaaf.”

Ik schrijf deze ode omdat mijn tijd bij de telefooncentrale waarschijnlijk niet lang meer zal duren, vanwege persoonlijk carrièresucces maar vooral ook vanwege technologische vooruitgang. Nu we met herpes kanker kunnen genezen (!) zijn er binnen de kortste keren natuurlijk geen telefooncentrales met echte mensen meer over.



Lees verder op Motherboard.