Een ode aan ‘Ladies Night Remix’ van Lil’ Kim, de beste posse cut aller tijden

Het idee bestaat al decennialang dat er altijd maximaal één vrouwelijke rapper populair kan zijn. In de jaren negentig liepen hierdoor spanningen hoog op tussen Lil’ Kim en Foxy Brown, later gebeurde dat nog eens met Trina en Khia, en recentelijk nog met Nicki Minaj en Cardi B. De nieuwe generatie rappers weet niet alleen hun eigen fans op te zwepen, maar maakt ook samen tracks, zoals Three Point Stance en Twerk . Maar geen van deze hebben ooit een selectie rappers gehad die zo goed was als Not Tonight (Ladies Night Remix), Lil’ Kims hit uit 1997. Niemand anders dan de Queen Bee had Missy Elliott, Da Brat, Lisa “Left Eye” Lopes en Angie Martinez van Hot 97 op hun hoogtepunt om een couplet kunnen vragen. Ladies Night klinkt als een fantastische uitgaansnacht, en bewijs dat vrouwen in rap naast elkaar konden (en kunnen) bestaan, zelfs als de industrie beweert dat er maar ruimte is voor één tegelijkertijd.

https://youtu.be/QoQwdzKm7hk

Het is onmogelijk om Ladies Night Remix te eren zonder ook de originele versie van Not Tonight te noemen, een knaller van een track, hoe op het randje het (toen) ook was dat Lil’ Kim in het nummer orale seks van mannen eist. Een vrouwenkoortje zingt het brutale refrein: “I don’t want dick tonight/Eat my pussy right.” Vrouwen in hiphop konden zich toen al meten met de mannen, maar niemand was zo goed als Lil’ Kim. Ze noemde gasten uit de buurt waar ze het bed mee had gedeeld bij naam met een nonchalance waar iemand als Drake nog een puntje aan kan zuigen. Aan het einde van het nummer bevestigt Kim dat ze meer is dan wat ze van de mannen om haar heen eist. Ze is immers niet voor niets de First Lady of Junior M.A.F.I.A. “I got my own Benz, I got my own ends, immediate friends,” rapt ze. En ze aarzelde niet om haar vrienden aan de wereld voor te stellen toen Not Tonight in 1997 een officiële remix kreeg op de soundtrack voor de film Nothing to Lose, met Martin Lawrence.

Videos by VICE

In de Ladies Night remix zitten minder referenties naar orale seks, maar dat weerhoudt de vrouwen er niet van volledig los te gaan. De ’stem van New York’ en voormalige Hot 97 radiopresentator Angie Martinez schept op dat ze haar couplet pas de avond voor de opnames heeft geschreven, terwijl ze zichzelf wel nog “the rookie on this all-star team” noemt, vier jaar voor het uitbrengen van haar debuutplaat Up Close and Personal. Kim cruiset door haar couplet heen en dropt jaren negentig-verwijzingen naar de Bankhead bounce en films als New Jack City en Set It Off. Da Brat, uit Chicago, maakt indruk met haar couplet over blowen op vakantie, en Missy weet op het laatste moment nog met een couplet weg te lopen. De meest memorabele zin uit het nummer is echter voor Left Eye, die veel nummers voor TLC schreef, en erg goed was in bepalen hoe er over haar werd gesproken, in het tijdperk voor social media. “I’ll be the one to blame as the flames keep rising/To the top and it don’t stop” rapt ze, refererend aan het huis van haar voormalige vriend, Andre Rison, dat ze in de fik had gestoken nadat ze hem beschuldigde van fysiek geweld. In de videoclip komen andere artiesten als Mary J. Blige, Queen Latifah en SWV langs, waarmee Ladies Night bewees dat de hiphopvrouwen van die tijd best in staat waren om voor elkaar op te komen.

Nu, meer dan twintig jaar later, is het nummer dat Lil’ Kim samenstelde nog steeds een van de belangrijkste posse cuts in de rapgeschiedenis. De vrouwen waren erin geslaagd al hun individuele sounds te combineren, en de vier rappers wisten elkaars shine te versterken, in plaats van elkaar iets te ontnemen. In de tientallen jaren sinds Ladies Night is er geen samenwerking tussen vrouwelijke rappers meer geweest die zo monumentaal voelde. Voor de eerste keer in tien jaar staan er dit jaar zeven vrouwelijke rappers in de Amerikaanse hitlijsten, wat eindelijk weer eens doet denken aan de diversiteit van het einde van de jaren negentig. Nieuwkomers als Cardi B, Megan Thee Stallion, Tierra Whack, Rico Nasty, City Girls, Lizzo, Yung Baby Tate en Saweetie vormen een middelvinger naar de ouderwetse manier van denken over samenwerkingen. Ze ontmantelen giftige fancultuur, feesten samen, en beschouwen elkaar als zussen. De energie tussen deze kroonprinsessen van de rapmuziek suggereert dat de wereld klaar is voor de volgende Ladies Night.