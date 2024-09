Een onderzoek naar klimaatverandering moest worden geannuleerd vanwege de klimaatverandering

Een onderzoek waarin miljoenen is geïnvesteerd, en dat een licht zou moeten schijnen op de impact van klimaatverandering in de Hudsonbaai in Canada, moest worden geannuleerd als gevolg van de klimaatverandering.

Het onderzoek, met de naam BaySys, is een vier jaar durend programma dat 17 miljoen dollar kost, onder leiding van de Canadese universiteit van Manitoba. Het plan was om de derde fase van het onderzoek te laten uitvoeren door veertig wetenschappers van vijf verschillende Canadese universiteiten. De wetenschappers zouden naar de baai gaan op het Canadese onderzoeksschip CCGS Amundsen, om daar de “effecten van klimaatverandering op de systemen in de Hudsonbaai” te bestuderen.

Videos by VICE

De onderzoekers aan het werk. Foto via de Universiteit van Manitoba

De Amundsen, een ijsbreker die wordt beheerd door de Canadese kustwacht en een samenwerkingsverbond van Arctische universiteiten, was echter nodig om de kust van Newfoundland en de straat van Belle Isle vrij van ijs te houden. De wetenschappers probeerden op schema te blijven door met de Amundsen mee te gaan terwijl het schip te hulp schoot om het ijs in Oost-Canada te doorbreken en de straat bevaarbaar te houden.

“Het werd me al vrij snel duidelijk dat dit geen gewone ijsomstandigheden waren, deze omstandigheden waren ongekend,” vertelt hoofdonderzoeker dr. David Barber aan VICE. “We vonden dikke ijslagen, op sommige plekken wel vijf meter dik… het was veel, veel dikker en veel zwaarder dan wat je zou verwachten op die breedtegraad en in deze tijd van het jaar.”

Foto via de Universiteit van Manitoba

Het ijs zorgde voor veel problemen. Boten kwamen vast te zitten en enkele schepen zonken zelfs. Barber zegt dat er verschillende zoek- en reddingsoperaties per dag plaatsvonden waarvoor een helikopter nodig was. Het team zag snel in dat er niets anders op zat dan het schip voor deze taken in te zetten, omdat Canada maar een beperkte hoeveelheid ijsbrekers heeft en de situatie zo erg was, dat het stoppen met ijsbreken geen optie was.

“Als we de ijsbreekmissie zouden stoppen om aan ons onderzoek te werken zouden we levens en uitrusting in gevaar brengen voor de kust van Newfoundland,” zei Barber. ” Als we weg zouden gaan dan zouden we ons eigen programma op het Arctische vasteland bovendien ondermijnen, waardoor onze eigen wetenschappers in gevaar komen.”

Terwijl ze vastzaten tussen het ijs, op een moeilijk bereikbare plek, nam het team daarom de beslissing om naar huis te gaan en de onderzoeksmissie te annuleren. Desondanks zagen de wetenschappers – het blijven wetenschappers – wel kans om onderzoek te doen naar het zeeijs dat ze onderweg tegenkwamen. Daaruit bleek dat er veel scheuren in zaten – wat Barber, die dertig jaar lang zee-ijs heeft bestudeerd, vrij zorgwekkend vond.

“Het was duidelijk dat het van het Arctische vasteland kwam, ik moest me alleen tussen het ijs bevinden om het te zien,” zegt Barber. “Wat me ook duidelijk werd is dat het veranderende klimaat hier de oorzaak van is.”

Uiteindelijk zal het Arctische ijs, vanwege de klimaatveranderingen, zijn dikte verliezen waardoor het meer bewegingsvrijheid krijgt. Het ijs zag al kans van het Arctische vasteland naar de Labradorstroom te drijven, en vond zijn weg naar het zuiden. Barber zegt dat de situatie werkt als een microkosmos die laat zien waarom Canada moet doorgaan met het aanpakken van klimaatverandering, aangezien het levens en handelsroutes beïnvloed. “We staan pas aan het begin,” zegt Barber. “Het gaat alleen nog maar erger worden.”

De bemanning hoopt dat de recent opgeleverde resultaten hen verder zullen helpen om de gevaren van drijvend ijs in Canada als gevolg van de klimaatverandering te begrijpen en ze zijn van plan het onderzoek op 6 juli te hervatten. Toch was dit een grote klap voor BaySys. Het persbericht dat de annulering van deze tak van het onderzoek aankondigde bevatte een zinsnede die de ironie goed samenvatte:

“Het onderzoek van onze wetenschappers geeft duidelijk aan dat klimaatverandering niet iets van de toekomst is – het is namelijk al begonnen.”