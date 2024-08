Een online interview met internethater Micha Wertheim

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we met Micha Wertheim, die met zijn voorstelling ‘Voor Alle Duidelijkheid’ door het land tourt. Op 27 mei staat hij in Carré.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Nee ik geloof daar niet in. Als je daarin gelooft, geloof je dat er ergens een groepje mensen is dat in staat is om zoiets voor elkaar te krijgen. Ik geloof niet dat mensen goed genoeg georganiseerd zijn om in het geheim een complot uit te voeren.

Videos by VICE

Wat was je eerste e-mailadres?

Dat was M.Wertheim@unimaas.nl. Die kreeg ik halverwege mijn studie in Maastricht. Iemand kwam het internet uitleggen. Dat je dan naar de digitale stad kon. Hij tikte iets in op de Apple Performa en toen stond er dat we in de digitale stad waren. Wat je daar kon doen wist hij ook niet.

Van Transparent. Die serie vond ik waanzinnig goed. Daarvoor heb ik speciaal een abonnement op Amazon Prime genomen. Het is comedy, maar ook drama. Het gaat over een vader die een transformatie ondergaat en vrouw wordt. Maar het gaat ook over transparantie, over dat de mensen in de serie hun emoties heel erg uitspreken naar elkaar.

Het is heel grappig, maar het leert je ook dat het niet goed is om alles te erg te psychologiseren. Als je te veel nadenkt en te veel aan je moeder vertelt hoe je over haar denkt, en zij jou vertelt over haar seksleven met je vader, dan kan dat de boel helemaal kapotmaken.

Ik zit niet vaak te huilen om verdrietige dingen bij series, maar heb meer die huilerigheid die je hebt als je verliefd bent. Dan ben ik heel gelukkig, maar tegelijkertijd weet je dat het voorbij zal gaan. Soms denk ik bij series: wat jammer dat dit maar een serie is. Dat had ik bij Transparent, en bij The Sopranos had ik het ook. Op een gegeven moment ga ik van personages houden, dan zijn ze echt belangrijk voor me.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Dat er zo weinig plek is voor vergissingen, omdat alles meteen publiek gemaakt wordt en beoordeeld wordt door ontzettend veel mensen. En omdat je niet meer op kamers kunt gaan voor weinig geld, je moet dan als een gek gaan werken. Vroeger had ik geen geduld met dat idee van krakers die de hele dag maar vies zaten te zijn. Toen had zoiets van: kom op mensen, ga eens wat doen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die de boel uitvreten, maar ’t is zo veel waard om geen hele grote druk te voelen en gewoon met niet zo veel toch te kunnen overleven. En daardoor na te kunnen denken: wat wil ik nou? Wat zal ik eens gaan doen?

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Een krekel en een mens natuurlijk. Dan zou je namelijk mensen krijgen die heel ver kunnen springen, en lekker snerpende geluiden konden maken. Maar helaas zijn krekels geen dieren maar insecten en dus geldt dat antwoord niet. Daarom denk ik aan een giraffe en een muis. En dan hoop ik wel dat het een soort heel grote gele muis wordt, en niet een heel klein grijs girafje met een lange nek. Want daar zit niemand op te wachten.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Er is een liedje dat ik al heel lang bij voorstellingen wil gebruiken om op te komen, maar dat ik nog nooit heb gebruikt. Dance Cleopatra, van Prince Buster. Soort heel oude ska met oud trompetje. Ik heb het nooit bij een van mijn optredens kunnen gebruiken, het is net te raar. Maar wie weet als ik darter word.

Ik zat laatst trouwens naar dat darten te kijken en dacht: het is werkelijk ongelofelijk dat ze dat hebben weten te verkopen. Ahoy zit soms helemaal vol met mensen die kijken naar iets wat je helemaal niet kan zien als je er drie meter vanaf zit. Ik neem het ze niet kwalijk, je moet iets doen.

Wat was de donkerste periode die je in je leven hebt meegemaakt?

De middeleeuwen. Niet alleen omdat ik toen heel veel vrienden aan de pest en de inquisitie ben kwijtgeraakt, maar vooral omdat we niet wisten hoelang het zou gaan duren. Er wordt vaak erg neerbuigend gepraat over de manier waarop we toen op heksen gingen jagen, maar mensen vergeten dan dat er verder niet zo gek veel te doen was.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Ik geloof dat wel heel erg, maar alleen als je niet verslavingsgevoelig bent. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik het zelf nooit heb gedaan, echt niets. Nooit meer dan drie glazen wijn op een avond. Ik voelde me daar een tijdje ook wel schuldig over. Ik dacht: jeetje, ik had toch op z’n minst even een keer lsd moeten gebruiken, of xtc. Maar dat is een ouderdomsdingetje. Als je dingen steeds niet wil doen of uitstelt, dan hoeft het ook niet.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefst willen wonen?

Ergens anders. Ik heb op best veel plekken gewoond. Groningen, Maastricht, Maarsbergen, New York, Jeruzalem, Tel Aviv, Amsterdam. Maar waar ik ook ben, ik verlang al snel ergens anders heen. Ik las een tijd terug een stuk waarin iemand zei: “I don’t like traveling, I like getting the fuck out of places.” Dat herken ik heel erg.

Ik woon momenteel in een huis dat zo mooi is dat er geen rede is om er ooit nog weg te hoeven. Dat deprimeert mij. Liever zou ik dus toch ergens anders zijn.

Zou je seks hebben met een robot?

Dat is in het verleden weleens gebeurd ja. Ik ben daar niet trots op, maar ik blijf volhouden dat het met wederzijdse toestemming was. Vergeet niet dat ik altijd eerst de batterijen eruit haalde. Dat moest ook wel, anders was er geen ruimte voor mijn geslachtsdeel.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik moet denken aan de keer dat ik, net afgestudeerd, werkte als suppoost op een radiodocumentairefestival. In de zaal waar ik de kaartjes controleerde werd een documentaire vertoond over de burgeroorlog in Joegoslavië die toen in alle hevigheid woedde. De opnamen waren met gevaar voor eigen leven uit Servië gesmokkeld. In de zaal stonden maar dertig stoelen, er konden wel meer mensen in, maar dat mocht niet van de brandweer. Ik heb toen heel veel mensen resoluut weggestuurd. De makers van dat programma hadden hun leven op het spel gezet om die reportage naar Amsterdam te smokkelen en vervolgens zorgde ik ervoor dat lang niet iedereen die dat wilde het programma kon beluisteren. Achteraf besefte ik pas wat voor enge technocraat er in mij leeft.

Voor welke traditie zou je de barricade op gaan?

Ik heb daar wel een duidelijk metastandpunt over. Ik ben heel erg voor tradities, omdat ze ervoor zorgen dat het jaar of leven in hoofdstukken verdeeld wordt. Tegelijkertijd denk ik: als je iets vastzet als traditie krijg je het gevoel dat het moét. En als iets altijd hetzelfde moet blijven, dan gaat het lijken op fundamentalisme. Tradities hoor je niet echt te erkennen. Zodra je een traditie erkent, heb je ‘m om zeep geholpen.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Niets. Die vraag stellen is toch een beetje hetzelfde als aan een crackhoer vragen wat ze toch zo lekker aan crack vindt. Ik heb Safari een jaar geleden van mijn telefoon gehaald omdat ik er niet van af kon blijven. Sindsdien heb ik het geen moment gemist. Natuurlijk is het allemaal heel handig wat je met internet kan doen. Maar een dvd kijken die je eerst hebt moeten huren of kopen, is oneindig veel bevredigender dan YouTube kijken, en een papieren New Yorker lezen is veel fijner dan al het gemak dat Blendle te bieden heeft bij elkaar. Op een echte kaart zoeken waar je heen moet en waar je bent is veel bevredigender dan op Google Maps navigeren.

Zeg nou zelf, wanneer heb je voor het laatst een online interview met iemand gelezen en gedacht: wow, ik had vandaag echt niets beters met mijn tijd kunnen doen?

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.